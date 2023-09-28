Наука и технологии
18:13, 28 сентября 2023
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Запах грибов может удержать насекомых от «уничтожения» ягод

Вместо токсичных пестицидов

Возможно, ученые нашли экологически чистое решение для борьбы с плодовой мухой, наносящей ущерб ягодным культурам. Вместо того чтобы использовать токсичные инсектициды, ученые из Министерства сельского хозяйства США предлагают использовать в качестве природного репеллента запах грибка Colletotrichum fioriniae.

Запах грибов может удержать насекомых от «уничтожения» ягод

© Stable Diffusion

Плодовая муха откладывает свои яйца под кожицу ягод, делая их несъедобными. Однако, почувствовав запах гниющих плодов, вызванный грибком C. fioriniae, плодовая муха избегает откладывать яйца в пораженных местах и ищет более здоровые ягоды.

Ученые выделили два нетоксичных химических вещества - этилкротонат и этилбутират, выделяемые гниющей ягодой при заражении C. fioriniae. Лабораторные испытания показали, что эти химические вещества, нанесенные на здоровую голубику, успешно отпугивают плодовых мух, не вызывая при этом грибковой инфекции.

В настоящее время проводятся полевые испытания для подтверждения полученных результатов в реальных сельскохозяйственных условиях с возможностью их применения на других фруктах.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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