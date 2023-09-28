Запах грибов может удержать насекомых от «уничтожения» ягод

Плодовая муха откладывает свои яйца под кожицу ягод, делая их несъедобными. Однако, почувствовав запах гниющих плодов, вызванный грибком C. fioriniae, плодовая муха избегает откладывать яйца в пораженных местах и ищет более здоровые ягоды.

Ученые выделили два нетоксичных химических вещества - этилкротонат и этилбутират, выделяемые гниющей ягодой при заражении C. fioriniae. Лабораторные испытания показали, что эти химические вещества, нанесенные на здоровую голубику, успешно отпугивают плодовых мух, не вызывая при этом грибковой инфекции.

В настоящее время проводятся полевые испытания для подтверждения полученных результатов в реальных сельскохозяйственных условиях с возможностью их применения на других фруктах.