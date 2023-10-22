Защитники природы выступили против трубопровода для защиты природы

Компания Navigator CO₂ сослалась на трудности, связанные с непредсказуемостью нормативных и правительственных процессов в штатах Южная Дакота и Айова. Противодействие экологов и опасения местных землевладельцев усугубили трудности проекта, однако существует вероятность того, что инициативу может подхватить другая компания.

Отмена проекта представляет собой удар по растущему сектору улавливания углерода. Это также неудача для углеродоемкой промышленности по переработке кукурузного этанола, пишут эксперты.