Жирафа без единого пятна впервые заметили в дикой природе

09:49, 22 сентября 2023
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Жирафа без единого пятна впервые заметили в дикой природеРаньше они встречались тольк в неволе
Специалисты природоохранной организации Giraffe Conservation Foundation заметили на территории частного заповедника молодую особь ангольского жирафа (Giraffa camelopardalis angolensis) без пятен.
© Giraffe Conservation Foundation
Как сообщается, это первый представитель этого вида жирафов, которого встретили в дикой природе. Ранее такие жирафы встречались только в неволе: в одном из японских зоопарков (детёныш родился в 1972 году, но до настоящего времени не дожил) и недавно родившаяся самка сетчатого жирафа (G. c. reticulata) также без пятен.
У жирафов без пятен равномерный коричневый окрас. Сейчас малыш, встреченный в заповеднике, держится рядом с матерью.