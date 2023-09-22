Жирафа без единого пятна впервые заметили в дикой природе

Как сообщается, это первый представитель этого вида жирафов, которого встретили в дикой природе. Ранее такие жирафы встречались только в неволе: в одном из японских зоопарков (детёныш родился в 1972 году, но до настоящего времени не дожил) и недавно родившаяся самка сетчатого жирафа (G. c. reticulata) также без пятен.

У жирафов без пятен равномерный коричневый окрас. Сейчас малыш, встреченный в заповеднике, держится рядом с матерью.