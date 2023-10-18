Зонд Lucy связался с Землей будучи в 53 млн км от нее

Впервые космический аппарат заметил Диникинеша 3 сентября и постепенно сокращал расстояние до него. Для оптической навигации «Люси» использует камеру высокого разрешения L'LORRI, которая, используя видимое положение астероида на фоне звездного неба, обеспечивает точный пролет.

29 сентября был выполнен небольшой маневр коррекции траектории, который позволил уточнить траекторию движения Lucy, и еще одна возможность для корректировки будет предоставлена в октябре. Во время прохождения за Солнцем у Lucy на короткое время прервалась связь, но он продолжал получать изображения астероида, которые будут переданы на Землю после восстановления связи.

Диникинеш - небольшой астероид в первичном поясе астероидов, который служит тестовой целью для системы терминального слежения космического аппарата. Основная миссия «Люси» начнется в 2027 году, когда она будет исследовать Троянские астероиды - группу астероидов, расположенных впереди и позади Юпитера на его орбите.