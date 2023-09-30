Зонд NASA заснял, как выброс солнечной энергии «отрезал» хвост кометы

13:00, 30 сентября 2023
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Зонд NASA заснял, как выброс солнечной энергии «отрезал» хвост кометыЭту комету открыл астроном-любитель
Зонд NASA STEREO-A, следящий за Солнцем, заснял момент отделения плазменного хвоста кометы C/2023 P1 (Нисимура) от головной части в силу пролёта вблизи звезды и взаимодействия с корональным выбросом солнечной массы.
© NASA
Эту комету 12 августа открыл японский астроном-любитель Хидео Нисимура: астрономическое тело — долгопериодическая комета из Облака Оорта. Видео, полученное с бортового инструмента HI-1 (Heliospheric Imager), смонтировал специалист NASA, астрофизик из Лаборатории военно-морских исследований США Карл Баттамс.
Комета пролетала возле Солнца в период с 20 по 23 сентября 2023 года.