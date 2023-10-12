Наука и технологии
19:36, 12 октября 2023
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«Звездотрясения» могут объяснить загадочные сигналы нейтронных звезд

Эти феномены интересуют ученых уже давно

Быстрые радиовсплески (FRB), интенсивные всплески радиоэнергии из глубокого космоса, уже много лет озадачивают ученых. Новое исследование, проведенное в Токийском университете, пролило свет на происхождение этих загадочных явлений.

«Звездотрясения» могут объяснить загадочные сигналы нейтронных звезд

© Ferra.expert

Ученые давно предполагают, что источником некоторых FRB могут быть нейтронные звезды, особенно магнетары с чрезвычайно сильным магнитным полем. Исследование подтверждает эту теорию, предполагая, что "звездотрясения" на поверхности нейтронных звезд ответственны за излучение FRB.

В отличие от других исследований, в которых основное внимание уделялось распределению времени ожидания между FRB-всплесками, в данном исследовании изучалась корреляция между временем и энергией почти 7000 FRB-всплесков. Результаты показали, что FRB имеют общие черты с землетрясениями, такие как афтершоки, и могут дать ценные сведения о материи высокой плотности и фундаментальных законах ядерной физики.

Существование твердой коры на нейтронных звездах представляется вероятным, а звездотрясения вызывают внезапные выбросы энергии, регистрируемые как FRB.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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