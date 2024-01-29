Опубликовано 29 января 2024, 08:15
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80 телевизоров оставили работать на 10 месяцев без перерыва и вычислили проблемные модели
В одном из выпусков на YouTube-канале RTINGS com R&D эксперты протестировали современные телевизоры с ЖК-экранами и узнали, какие модели вообще лучше не покупать.
RTINGS com R&D
Известно, что ЖК-дисплеи со временем начинают выгорать. Особенно заметно из всех 80 моделей это было у Insignia F50 QLED, LG NANO90 2021 и Samsung TU8000. У них изображение стало неоднородным довольно быстро.
К счастью, у большинства телевизоров даже спустя 10 месяцев особых проблем с изображением не возникло.
Также на некоторых ЖК-экранах почему-то остался «зебровый» узор из чередующихся ярких и тёмных полос (см. примеры на изображениях выше).
Хуже всего к концу эксперимента работали в целом бюджетные модели телевизоров. В то же время у моделей более высокого класса наблюдались сбои компонентов и общие системные сбои.