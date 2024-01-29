80 телевизоров оставили работать на 10 месяцев без перерыва и вычислили проблемные модели

Известно, что ЖК-дисплеи со временем начинают выгорать. Особенно заметно из всех 80 моделей это было у Insignia F50 QLED, LG NANO90 2021 и Samsung TU8000. У них изображение стало неоднородным довольно быстро.

К счастью, у большинства телевизоров даже спустя 10 месяцев особых проблем с изображением не возникло.