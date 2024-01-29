Лучшие мониторы 1080p, 2K и 4K в России в начале 2024 г.

Full HD 24". Вы можете сейчас взять на Ozon монитор Tiansu с частотой обновления 165 Гц и IPS-матрицей. Стоить он будет около 9,5 тысяч рублей. На самом деле матрица на этой китайской модели стоит та же, что и на моделях MSI, Asus, Acer, ViewSonic, Gigabyte, Philips.

Также если вам нужен монитор с Full HD и диагональю 27 дюймов, то ни в коем случае не берите Samsung Odyssey G3.

QHD 27". Tiansu 27″ 165 2К Гц стоит на Ozon чуть больше 13 тысяч рублей. Матрица у него — M270KCJ-Q7B. Интересно, что в DNS совсем недавно можно было взять монитор LG с той же матрицей, но дороже в три раза.

Если же вы хотите себе приобрести монитор только из DNS, то обратите внимание на Titan Army P27A2R. Приобрести его можно примерно за 24 тысячи рублей. Подойдёт и модель MSI Optix G273QF. У него отличная контрастность для IPS-матрицы и хорошее качество сборки.

Также есть IPS-монитор с технологией mini LED и функцией локального затемнения экрана. Это Titan Army 27A6MR. Но вам придётся его вручную настраивать, включать и отключать разные настройки. Существует на рынке и его конкурент — Titan Army 27A6S с 240 Гц.