TCL представила серию телевизоров Thunderbird Crane 7 с технологией Mini LED

Основанные на матрицах TCL CSOT с псевдодесятибитным разрешением UHD и обновлением экрана 144 Гц (до 240 Гц в режиме DLG) телевизоры предлагают высокое качество изображения, а покрытие цветового пространства DCI-P3 находится на уровне 95%. Телевизоры поддерживают HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced.

Технология MEMC придется по вкусу любителям динамичных фильмов и спортивных трансляций, посколько она компенсирует движение 120 кадров в секунду, а геймеры оценят наличие VRR и ALLM. Звуковая система состоит из пяти динамиков с общей мощностью 60 Вт и поддерживает Dolby Atmos и DTS:X.

Среди характеристик также выделяется наличие портов HDMI 2.1, USB 3.0 и поддержка Wi-Fi 6 для быстрого и бесперебойного потокового просмотра. Аппаратная платформа включает в том числе четырехъядерный чипсет ARM Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.