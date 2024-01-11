Телевизоры
11:15, 11 января 2024
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У Hisense появился гигантский 110-дюймовый телевизор со 144 Гц экраном

Hisense, известный производитель электроники, представил свой новейший телевизор — гигантскую 110-дюймовую модель 110UX, которая станет частью их премиальной серии ULED X.

TechRadar

TechRadar

Новинка была анонсирована после успешного запуска 100-дюймового мини-LED телевизора в 2023 году и предлагает еще более впечатляющие размеры и характеристики. Например, частоту обновления 144 Гц.

110-дюймовый 110UX обладает 40 000 зонами локального затемнения и способен достигать яркости в 10 000 нит, что впечатляет, учитывая, что большинство 4K-телевизоров достигают лишь около 80% покрытия цветового пространства BT.2020. Эта же модель предлагает 95% покрытие этого цветового пространства.

Кроме того, телевизор оснащен встроенной аудиосистемой 4.2.2-канала и новейшей технологией беспроводного аудио Dolby Atmos FlexConnect.

К сожалению, цена новинки пока что остается неизвестной.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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