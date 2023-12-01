Телевизоры
06:00, 01 декабря 2023
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Xiaomi начала продажи гигантского 75-дюймового телевизора Redmi всего за $420

Xiaomi сделала очередной прорыв, представив на рынке свой новейший телевизор — Redmi A75 2024.

ITHome

ITHome

Этот гигантский 75-дюймовый телевизор, оснащенный 4K-разрешением и поддержкой 120 Гц частоты обновления, стал доступен для покупки по удивительно низкой цене — всего $420.

Redmi A75 2024 выделяется не только своими впечатляющими размерами, но и высококачественными характеристиками.

Телевизор обладает металлическим корпусом, предлагает исключительную точность цветопередачи, гарантируя яркие и живые изображения. Внутри устройства работает четырехъядерный процессор A35, сопровождаемый 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища.

Также телевизор поддерживает Wi-Fi на частотах 5GHz и 2.4GHz. Для любителей качественного звука, Redmi A75 2024 оснащен двумя 10-ваттными динамиками и усовершенствованными низкочастотными каналами, что обеспечивает глубокий и насыщенный звук.

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