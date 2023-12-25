Xiaomi запустила продажи 50-дюймового 4К телевизора чуть дороже $200 в Китае

Новинка, которая также известна на международном рынке как Redmi TV A50, предлагается по цене всего $218.

Устройство обладает впечатляющими характеристиками: 50-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц, разрешением 3840 x 2160 пикселей и поддержкой 1.07 млрд цветов. Телевизор может похвастаться выдающимся соотношением экрана к корпусу в 97.2% и углом обзора 178°.

Внутри устройства находится четырехъядерный процессор с ядрами Cortex A35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2.4GHz–5GHz), Bluetooth 5.0, имеет два порта USB Type-A, два порта HDMI, один AV, один ATV/DTMB, один Ethernet интерфейс и один порт S/PDIF для аудио.

Девайс работает на операционной системе MIUI TV и поддерживает голосовое управление Xiaoai, а также встроенную функцию кастинга.