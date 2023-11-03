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16:30, 03 ноября 2023
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Дептранс Москвы создал свою карту для игры Counter-Strike 2

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале анонсировал, что на Южном речном вокзале 11 и 12 ноября пройдет Большая Киберспортивная Лига. Это первый в России турнир по игре Counter-Strike 2, который будет развиваться на специально созданной виртуальной карте с названием «Киберспортивная». Разработчики утверждают, что эта новая игровая карта вдохновлена московскими транспортными системами

Valve

Valve

Мероприятие привлечет 6 команд профессиональных киберспортсменов и стримеров, которые будут соревноваться в этой игре вместе. На площадке Южного речного вокзала также будут присутствовать приглашенные гости, артисты и музыканты, чтобы создать атмосферу праздника для всех участников.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет доступна онлайн-трансляция, позволяющая следить за ходом соревнований и поддерживать участников. Ссылка на онлайн-трансляцию будет предоставлена перед началом турнира. Событие обещает быть захватывающим для всех поклонников киберспорта и любителей игры Counter-Strike 2.

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