Дептранс Москвы создал свою карту для игры Counter-Strike 2
Дептранс Москвы в своем Telegram-канале анонсировал, что на Южном речном вокзале 11 и 12 ноября пройдет Большая Киберспортивная Лига. Это первый в России турнир по игре Counter-Strike 2, который будет развиваться на специально созданной виртуальной карте с названием «Киберспортивная». Разработчики утверждают, что эта новая игровая карта вдохновлена московскими транспортными системами
Valve
Мероприятие привлечет 6 команд профессиональных киберспортсменов и стримеров, которые будут соревноваться в этой игре вместе. На площадке Южного речного вокзала также будут присутствовать приглашенные гости, артисты и музыканты, чтобы создать атмосферу праздника для всех участников.
Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет доступна онлайн-трансляция, позволяющая следить за ходом соревнований и поддерживать участников. Ссылка на онлайн-трансляцию будет предоставлена перед началом турнира. Событие обещает быть захватывающим для всех поклонников киберспорта и любителей игры Counter-Strike 2.