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18:45, 04 ноября 2023
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Глава Банка России: искусственный интеллект будет проникать во все сферы жизни

Глава Банка России, Эльвира Набиуллина, утверждает, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) невозможно остановить, и эта технология будет всё более интегрироваться в различные аспекты жизни. Ее заявления были сделаны в рамках международной выставки-форума "Россия", пишет РИА Новости.

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Искусственный интеллект уже начал активно внедряться в финансовую сферу, прежде всего из-за способности снижать операционные издержки. Однако Набиуллина призвала к осмотрительности и несение ответственности в развитии этой технологии.

Она подчеркнула, что риски, связанные с применением ИИ, пока ещё не полностью изучены и охватывают разные сферы, включая экономику, технологии и этику. Тем не менее, она добавила, что это не означает, что нужно тормозить развитие ИИ.

Эльвира Набиуллина также отметила, что несколько лет назад регулятор принял решение не вводить жесткие ограничения и регулирования в сферах, которые только начинают развиваться, чтобы не задушить потенциал этих инноваций.

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