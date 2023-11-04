Глава Банка России: искусственный интеллект будет проникать во все сферы жизни

Искусственный интеллект уже начал активно внедряться в финансовую сферу, прежде всего из-за способности снижать операционные издержки. Однако Набиуллина призвала к осмотрительности и несение ответственности в развитии этой технологии.

Она подчеркнула, что риски, связанные с применением ИИ, пока ещё не полностью изучены и охватывают разные сферы, включая экономику, технологии и этику. Тем не менее, она добавила, что это не означает, что нужно тормозить развитие ИИ.

Эльвира Набиуллина также отметила, что несколько лет назад регулятор принял решение не вводить жесткие ограничения и регулирования в сферах, которые только начинают развиваться, чтобы не задушить потенциал этих инноваций.