В России
20:15, 04 ноября 2023
1 мин.

Посетители выставки-форума "Россия" смогут собрать собственный самолет

В пресс-службе госкорпорации “Ростех” сообщили, что посетители Международной выставки-форума "Россия" могут познакомиться с передовыми достижениями в области авиастроения и других промышленных отраслях благодаря выставке госкорпорации "Ростех". Посетители смогут собрать собственный самолет, полетать на виртуальном Ми-8 и даже заняться добычей янтаря, пишет РИА Новости.

Ross Parmly

Ross Parmly

На стендах регионов и в павильоне "Сделано нами" госкорпорация "Ростех" представила свою продукцию, придавая посетителям возможность почувствовать себя авиаконструкторами лайнеров Ил-114 и МС-21, отметили в пресс-службе.

Участники выставки могут использовать интерактивную игру "Сборка самолета", созданную специально для форума. Эта игра позволяет посетителям собирать фюзеляж самолета, выбирая носовой, средний и хвостовой отсеки, а также крыло и силовые установки с помощью джойстика. Она предоставляет реалистичный опыт сборки, отображая цех, где собираются перспективные Ил-114 и МС-21, добавили в пресс-службе.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1981614
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.