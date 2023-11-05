Роскосмос на выставке "Россия": космос для будущего и МКС "в ваших руках"
В своем Telegram-канале Госкорпорация «Роскосмос» написала, что на Международной выставке-форуме "Россия", которая открылась на ВДНХ, представлена экспозиция госкорпорации в павильоне "Космонавтика и авиация". Павильон разделен на несколько тематических блоков, где можно ознакомиться с будущем космических технологий, а также попробовать себя в управлении Международной космической станцией (МКС)
Ferra.ru
Посетители выставки смогут ознакомиться с спутниками, космической техникой и даже попробовать свои силы в управлении (МКС). Они также увидят будущее в области космической технологии, включая новое поколение ракет, такие как "Ангара", "Амур-СПГ" и "Корона", а также макет многоразового крылатого ракетного блока "Крыло-СВ", а также другие космические инновации, отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках выставки будут проведены просветительские программы, посвященные развитию отрасли. На дне открытия обращение к посетителям сделали Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев и космонавты с борта МКС - Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.