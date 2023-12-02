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09:00, 02 декабря 2023
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Россиян предупредили о вреде зубной пасты с фтором

В разговоре с «Лентой.ру» главный врач стоматологической клиники «Белая радуга» Виктория Габеева подчеркнула, что зубная паста с фтором - необходимый инструмент в борьбе с кариесом. Однако неправильное использование или злоупотребление такой пастой может иметь опасные последствия для здоровья полости рта.

Ferra.ru

Ferra.ru

Фтор, содержащийся в пасте, способствует укреплению эмали и предотвращению кариеса. Габеева отметила, что концентрация фтора играет ключевую роль в эффективности профилактики: оптимальное содержание фтора в пасте составляет 1000–1500 ppm.

Хотя пасты с более высокой концентрацией фтора 1500-5000 ppm могут быть назначены врачом пациентам с высоким риском кариеса. Неправильное использование продуктов с высоким содержанием фтора может привести к флюорозу, предупредила Габеева.

Эксперт советует бережное использование пасты с правильной концентрацией фтора и нанесение на зубную щетку минимального количества, по размеру горошины, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья.

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