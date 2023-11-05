Россиянам назвали причины заметного набора веса осенью и зимой

Один из основных факторов, по словам Тищенко, — отказ от питья воды. С приходом холодов многие перестают ощущать жажду и предпочитают теплые напитки, такие как чай и кофе. Это, на первый взгляд, может показаться безобидным, но отсутствие достаточного количества воды в организме приводит к обезвоживанию. Часто сигналы обезвоживания организма неправильно интерпретируются как голод, и вместо воды человек получает лишние калории.

Стресс — еще один важный аспект. Осенью и зимой стрессовые ситуации чаще возникают, и они приводят к увеличению уровня гормона кортизола, который активизирует чувство голода. Люди, находящиеся в состоянии хронического стресса, обычно отдают предпочтение продуктам с высоким содержанием сахара и жира, что способствует набору веса, отметила эксперт.

Для предотвращения набора веса в холодное время года, Натали Тищенко рекомендует не забывать пить воду и держать стакан с водой на рабочем столе, а также следить за режимом сна и питания.

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