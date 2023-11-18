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22:30, 18 ноября 2023
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Россиянам посоветовали упражнения из балета для правильной осанки

Тренер по физической подготовке Акулина Бахтурина поделилась упражнениями из балетной практики, способными улучшить осанку и сделать тело более гибким, пишет «Спорт-Экспресс».

Nihal Demirci Erenay

Nihal Demirci Erenay

Ее советы, целенаправленные на укрепление мышц спины, позволяют правильно развивать тело и поддерживать его в хорошей форме.

В первую очередь, тренер рекомендует начать с упражнений, включающих вращательные движения корпуса. Скручивания — основа стартовой программы: стоя прямо, следует вращать корпус в стороны, сохраняя стабильное положение стоп. Следующий шаг — вытягивание позвоночника, которое подразумевает растяжку тела вверх в течение 30-40 секунд.

После этого тренер предлагает выполнять наклоны корпуса вперед и упражнения из положения лежа, направленные на укрепление мышц спины и живота. Эти упражнения помогают сделать тело более гибким и улучшить осанку.

Используя подсказки тренера Бахтуриной, каждый может внедрить в свою тренировочную программу упражнения, способствующие улучшению осанки и развитию гибкости.

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