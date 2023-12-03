Россиянам рассказали, как распознать признаки повышенного уровня сахара

Она отметила, что общая слабость, сухость во рту и частое ночное мочеиспускание могут быть признаками этого состояния. Кроме того, сухость кожи также может быть предвестником диабета, поскольку почки, обрабатывая избыток сахара, заставляют организм учащенно освобождаться от жидкости.

Ольга Шарапова подчеркнула важность обращения к врачу при появлении этих признаков для точной диагностики и лечения. Она также рекомендует проведение ежегодного медицинского обследования, включая анализы на уровень глюкозы в крови, чтобы своевременно выявить возможные проблемы и предотвратить развитие заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.