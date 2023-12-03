В России
06:45, 03 декабря 2023
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Россиянам рассказали, как выбрать правильные продукты для здоровья

Диетолог Нурия Дианова, сотрудница медицинской компании «СберЗдоровье», разъяснила, как понять, какие продукты вредны для здоровья, а чья опасность переоценена, пишет Общественная служба новостей.

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Она подчеркнула, что рафинированные продукты, такие как булки и плюшки, лучше избегать. При этом, существуют более адекватные виды хлеба и крупы.

Дианова считает, что идеальным вариантом является исключение хлебобулочных изделий или выбор более качественных вариантов, которые несут в себе меньшую опасность.

Врач предупредила также о важности обследования организма перед употреблением биологически активных добавок (БАДов) и рекомендовала проводить анализы и обследования для корректного выбора БАДов и витаминов.

Дианова подчеркнула, что не всегда травы и БАДы способны полностью заменить традиционное лечение, а качественное питание и правильные привычки питания остаются ключом к сильному иммунитету и здоровому образу жизни.

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