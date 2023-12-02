Россиянам рассказали о способах борьбы с праздничной тревожностью и стрессом

Эксперт рекомендует разгрузить график работы и планировать дела заранее, чтобы избежать стресса.

Новогодние праздники могут быть источником психических напряжений из-за бурного отдыха и злоупотребления алкоголем, отмечает Долгицкий. Чтобы избежать "пика" после праздников, эксперт предлагает обратить внимание на физическую активность, массажи, йогу и общение с близкими и питомцами.

Кроме того, психолог подчеркивает полезность продуктов пчеловодства, таких как перга, пчелиная обножка и мед, в борьбе с тревожностью. Добавление большего количества растительной пищи в рацион также может помочь справиться с праздничным стрессом.

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