В России
12:00, 02 декабря 2023
1 мин.

Россиянам рассказали о способах борьбы с праздничной тревожностью и стрессом

Подход к предстоящим праздникам играет ключевую роль в эмоциональном состоянии, предупреждает психолог Олег Долгицкий из Нижневартовска. Перед Новым годом люди часто форсируют завершение дел, что может вызвать эмоциональные колебания, пишет URA.RU.

Ferra.ru

Ferra.ru

Эксперт рекомендует разгрузить график работы и планировать дела заранее, чтобы избежать стресса.

Новогодние праздники могут быть источником психических напряжений из-за бурного отдыха и злоупотребления алкоголем, отмечает Долгицкий. Чтобы избежать "пика" после праздников, эксперт предлагает обратить внимание на физическую активность, массажи, йогу и общение с близкими и питомцами.

Кроме того, психолог подчеркивает полезность продуктов пчеловодства, таких как перга, пчелиная обножка и мед, в борьбе с тревожностью. Добавление большего количества растительной пищи в рацион также может помочь справиться с праздничным стрессом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1928406
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.