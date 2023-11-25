Российские ученые разработали новый метод для производства запахов
В пресс-службе Университета Лобачевского (ННГУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый метод одностадийного синтеза ненасыщенных альдегидов, используемых в бытовой химии, а также в парфюмерии. Этот метод не только создает вещества с запахом цикламена и зелени, но и дает нетоксичные заменители парфюмерной отдушки, запрещенной для использования в некоторых странах, пишет ТАСС.
Ferra.ru
По словам руководителя проекта, Алексея Федорова, новая реакция позволяет получать не только компоненты для парфюмерии, но и важные материалы для противоопухолевых препаратов и защитных покрытий от микроорганизмов на кораблях.
Ученым удалось упростить синтез, используя доступные реагенты и обычные вещества, что ранее требовало множество этапов. Этот метод представляет собой новый прорыв в синтезе органических молекул, отметили в пресс-службе.
После оптимизации технологии, данный способ может быть применен в российской химической промышленности, заменив импортные процессы.