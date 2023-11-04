Российские ученые разработают вакцину против вируса папилломы человека

На данный момент, точные сроки начала разработки вакцины пока не установлены, так как ее производство потребует создания новых производственных мощностей. Маковский также отметил, что возможно начать работу над вакциной в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Институт рассматривает варианты сотрудничества с партнерами из Индии и Китая, что может значительно ускорить разработку вакцины.

Ранее стало известно, что в России завершают работу над вакциной против гемофильной инфекции и готовят документы для получения разрешения на применение вакцины в стране.