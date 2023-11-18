Российских мобильных операторов предостерегли от повышения тарифов на связь

Информация о том, что МТС до февраля 2024 года уберет плату за раздачу интернет-трафика в своих тарифах, вызвала обсуждения в связи с возможным влиянием на ценовую политику операторов. Однако ФАС России утверждает, что отмена такой платы не должна повлиять на стоимость тарифов.

ФАС также подчеркнула, что раздача интернет-трафика — это функция самого устройства абонента, а не услуга оператора связи. Поэтому ведомство считает неправомерным взимание платы за эту функцию с пользователя.