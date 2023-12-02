Российский биолог назвал полезную пользу миндаля для здоровья

Миндаль обладает богатым составом, включая витамины Е, В2, В7, В9, В12, минералы, клетчатку и мононенасыщенные жирные кислоты Омега-3. Этот орех считается ценным источником антиоксидантов, которые помогают снизить уровень холестерина и артериального давления.

Созыкин также отметил, что миндаль способствует контролю уровня сахара в крови, особенно важно это для людей с диабетом второго типа, благодаря содержанию магния. Более того, он подчеркнул профилактическую роль миндаля в предотвращении анемии.

Важно помнить, предостерегает биолог, что миндаль может вызывать аллергическую реакцию. Он также напомнил о необходимости умеренного потребления ореха, чтобы избежать переизбытка жиров, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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