Российский биолог назвал полезную пользу миндаля для здоровья
Биолог Александр Созыкин поделился удивительными фактами о пользе миндальных орехов для здоровья и веса человека. Ежедневное употребление небольшого количества орехов, согласно его рекомендациям, может иметь значительное положительное воздействие на организм, пишет Общественная служба новостей.
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Миндаль обладает богатым составом, включая витамины Е, В2, В7, В9, В12, минералы, клетчатку и мононенасыщенные жирные кислоты Омега-3. Этот орех считается ценным источником антиоксидантов, которые помогают снизить уровень холестерина и артериального давления.
Созыкин также отметил, что миндаль способствует контролю уровня сахара в крови, особенно важно это для людей с диабетом второго типа, благодаря содержанию магния. Более того, он подчеркнул профилактическую роль миндаля в предотвращении анемии.
Важно помнить, предостерегает биолог, что миндаль может вызывать аллергическую реакцию. Он также напомнил о необходимости умеренного потребления ореха, чтобы избежать переизбытка жиров, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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