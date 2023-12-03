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06:00, 03 декабря 2023
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Российский эндокринолог: сладости — не главная причина сахарного диабета

Эндокринолог из медицинской компании «СберЗдоровье», Дарья Пронина, развеяла миф о том, что употребление сладких продуктов напрямую связано с развитием сахарного диабета, пишет «Лента.ру».

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По словам эндокринолога, сладости в себе не несут угрозы для появления этого заболевания. Даже если питание человека включает в себя много сладких продуктов, при отсутствии избыточного веса или ожирения диабет не возникает.

Пронина подчеркнула, что при соблюдении суточной нормы калорий (2500 для мужчин и 2000 для женщин) потребление сладостей не повышает риск развития диабета.

Однако врач предупредила о том, что чрезмерное потребление сладких продуктов может повлечь за собой другие проблемы со здоровьем.

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