Российский эндокринолог: сладости — не главная причина сахарного диабета
Эндокринолог из медицинской компании «СберЗдоровье», Дарья Пронина, развеяла миф о том, что употребление сладких продуктов напрямую связано с развитием сахарного диабета, пишет «Лента.ру».
Ferra.ru
По словам эндокринолога, сладости в себе не несут угрозы для появления этого заболевания. Даже если питание человека включает в себя много сладких продуктов, при отсутствии избыточного веса или ожирения диабет не возникает.
Пронина подчеркнула, что при соблюдении суточной нормы калорий (2500 для мужчин и 2000 для женщин) потребление сладостей не повышает риск развития диабета.
Однако врач предупредила о том, что чрезмерное потребление сладких продуктов может повлечь за собой другие проблемы со здоровьем.
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