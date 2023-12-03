Российский врач: недостаток глубокого сна у пожилых связан с риском деменции

Частые пробуждения или ощущение разбитости могут быть признаками недостатка глубокого сна, составляющего примерно 20 процентов сна. Подкорытова рекомендует использовать фитнес-часы для контроля показателей сна.

Советы включают соблюдение регулярного графика сна, ограничение использования гаджетов перед сном и проветривание комнаты. Важно найти индивидуальный ритм, который обеспечивает бодрость и энергию утром, уточняет специалист.

Эксперты подчеркивают, что поддержание здорового сна имеет важное значение для предотвращения риска развития деменции у пожилых людей.

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