Российский врач рассказала, как сделать салаты на Новый год полезными для здоровья

Она предупредила о возможном содержании трансжиров и излишнего количества соли в купленном майонезе, призывая заменить его на домашнюю версию. Королева подчеркнула простоту приготовления майонеза в домашних условиях и посоветовала найти подходящий рецепт, который понравится всей семье.

Она также отметила, что некоторые магазинные майонезы могут содержать пальмовое масло с трансжирами, которые могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор предложила заменить некоторые ингредиенты в новогодних салатах на более полезные продукты без изменения основных рецептов.

Королева также призвала заранее продумать новогодний кулинарный репертуар с учетом предпочтений членов семьи и гостей, чтобы стол был укомплектован полезными и вкусными блюдами.

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