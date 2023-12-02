Российский врач рассказала, как сделать салаты на Новый год полезными для здоровья
С наступлением праздничного сезона россияне начинают вспоминать о рецептах любимых новогодних салатов, но многих беспокоит обилие майонеза в этих блюдах. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, предложила здоровые альтернативы магазинному майонезу для более полезных праздничных блюд, пишет Общественная служба новостей.
Roman Spiridonov
Она предупредила о возможном содержании трансжиров и излишнего количества соли в купленном майонезе, призывая заменить его на домашнюю версию. Королева подчеркнула простоту приготовления майонеза в домашних условиях и посоветовала найти подходящий рецепт, который понравится всей семье.
Она также отметила, что некоторые магазинные майонезы могут содержать пальмовое масло с трансжирами, которые могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор предложила заменить некоторые ингредиенты в новогодних салатах на более полезные продукты без изменения основных рецептов.
Королева также призвала заранее продумать новогодний кулинарный репертуар с учетом предпочтений членов семьи и гостей, чтобы стол был укомплектован полезными и вкусными блюдами.
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