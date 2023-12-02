Российский врач развеяла популярный миф о пользе моркови и черники для глаз

Меркулова подчеркнула, что бета-каротин в моркови, превращающийся в витамин А, важен для здоровья глаз, однако лишь для пациентов с определенными наследственными заболеваниями. Она отметила, что для получения необходимых питательных веществ из моркови и черники пришлось бы съедать огромные объемы этих продуктов.

Офтальмолог рекомендует обратить внимание на витаминно-минеральные комплексы в профилактических дозировках вместо употребления больших количеств овощей и фруктов.

Она подчеркнула важность регулярных осмотров у врача-офтальмолога, контроля хронических заболеваний и здорового образа жизни для поддержания хорошего зрения и профилактики глазных заболеваний.

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