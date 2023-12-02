Российский врач развеяла популярный миф о пользе моркови и черники для глаз
Офтальмолог Валентина Меркулова из онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu оспорила популярный миф о пользе моркови и черники для зрения. В комментарии для «Ленты.ру» она отметила, что несмотря на наличие в этих продуктах витаминов и антиоксидантов, их роль в поддержании зрительной функции часто преувеличивается.
Ferra.ru
Меркулова подчеркнула, что бета-каротин в моркови, превращающийся в витамин А, важен для здоровья глаз, однако лишь для пациентов с определенными наследственными заболеваниями. Она отметила, что для получения необходимых питательных веществ из моркови и черники пришлось бы съедать огромные объемы этих продуктов.
Офтальмолог рекомендует обратить внимание на витаминно-минеральные комплексы в профилактических дозировках вместо употребления больших количеств овощей и фруктов.
Она подчеркнула важность регулярных осмотров у врача-офтальмолога, контроля хронических заболеваний и здорового образа жизни для поддержания хорошего зрения и профилактики глазных заболеваний.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.