Санкт-Петербург представил высокотехнологичный стенд на выставке "Россия"

Экспозиция города на стенде включает стереоскопические панорамы города, предоставляя посетителям возможность виртуальной прогулки по каналам и увидеть копии скульптур, таких как "Чижик-Пыжик" на Фонтанке и зайцев – символов Петропавловской крепости.

Беглов подчеркнул, что современный Петербург – это мегаполис XXI века, являющийся культурным и привлекательным городом для туристов, а также комфортным местом для жизни и творчества. Выставка также представляет достижения города в различных сферах, включая промышленность, энергетику, судостроение, строительство, науку, цифровые технологии, культуру и сохранение исторического наследия.