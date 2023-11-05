В России
14:15, 05 ноября 2023
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Санкт-Петербург представил высокотехнологичный стенд на выставке "Россия"

Санкт-Петербург представил высокотехнологичный стенд на Международной выставке-форуме "Россия", которая начала свою работу на ВДНХ. Губернатор города, Александр Беглов, открыл стенд и подчеркнул интенсивное развитие Петербурга, которое получает поддержку и поручения от президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Julia Zyablova

Julia Zyablova

Экспозиция города на стенде включает стереоскопические панорамы города, предоставляя посетителям возможность виртуальной прогулки по каналам и увидеть копии скульптур, таких как "Чижик-Пыжик" на Фонтанке и зайцев – символов Петропавловской крепости.

Беглов подчеркнул, что современный Петербург – это мегаполис XXI века, являющийся культурным и привлекательным городом для туристов, а также комфортным местом для жизни и творчества. Выставка также представляет достижения города в различных сферах, включая промышленность, энергетику, судостроение, строительство, науку, цифровые технологии, культуру и сохранение исторического наследия.

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