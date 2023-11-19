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00:45, 19 ноября 2023
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Школьники подготовятся к ЕГЭ с помощью ИИ

Областное Министерство образования Московской области объявило о запуске учебной платформы для подготовки к ЕГЭ по информатике, включающей в себя искусственный интеллект, пишет «Подмосковье сегодня».

Ferra.ru

Ferra.ru

Предоставленный Яндекс Учебник содержит методические материалы, пробные варианты экзамена и интеллектуального помощника на базе нейросетей.

На платформе "ЕГЭ по информатике" ИИ-помощник сможет объяснить школьникам значения терминов, предоставить методические подсказки и разъяснить способы решения задач. Новая функция нейросети позволяет проходить разбор типовых задач и обучаться в интерактивном формате. Доступ к этим ресурсам предоставляется бесплатно.

Представленная платформа направлена на помощь школьникам в подготовке к экзамену по информатике, предлагая передовые технологии и удобный доступ к материалам для успешной сдачи экзамена.

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