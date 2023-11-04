В биотехнологический центр в Мордовии вложат около 20 миллиардов рублей
Более 20 миллиардов рублей направят на развитие федерального биотехнологического центра в республике Мордовия, объявил глава региона, Артем Здунов, на Международной выставке-форуме "Россия". В сентябре, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, Здунов обсудил план создания биотехнологического центра, который будет способствовать обеспечению лекарственной безопасности страны, пишет ТАСС.
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Центр уже существует и активно развивается в Саранске, где расположен завод "Биохимик", входящий в группу компаний "Промомед". Завод соответствует стандартам GMP и занимается производством важных медицинских продуктов, таких как антибиотики и противовирусные препараты.
Кроме того, глава Мордовии сообщил, что регион активно внедряет специальные программы в биотехнологии в школах. Эти программы предоставляют школьникам уникальную возможность познакомиться с миром биотехнологии и научиться применять их в практике.