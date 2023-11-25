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12:00, 25 ноября 2023
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В Чувашии состоялась премьера оперы с роботом-артистом и участием нейросети

Чувашский государственный театр оперы и балета "Волга Опера" устроил экспериментальную премьеру оперы "Главный вопрос" Рустама Сагдиева, где участвует робот-артист, а либретто частично создано с помощью нейросетей. Это многоплановое произведение объединяет музыку, танец, изобразительное искусство и передовые технологии, пишет ТАСС.

Ferra.ru

Ferra.ru

Сценические декорации и костюмы артистов были специально разработаны нейросетью. Одним из ярких моментов стало возведение мифического города на сцене, олицетворяющего уникальные технологии в искусстве. Это представление затронуло новые уровни культуры, эстетики и восприятия зрителя.

В прямом эфире прошла трансляция премьеры, в ходе которой балетмейстер Данил Салимбаев подчеркнул, что произведение ставит перед человечеством важный вопрос об искусственном интеллекте.

Глава Минкультуры Чувашии Светлана Каликова также отметила интересный вопрос, затронутый в опере, и подчеркнула его актуальность в контексте влияния технологического прогресса на наше общество.

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