В России
14:15, 25 ноября 2023
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В Московской области запустят несколько проектов с использованием ИИ

Губернатор Подмосковья, Андрей Воробьев, в своем Telegram-канале объявил о запуске трех значимых проектов, основанных на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году. Эти инициативы, такие как "Умный маршрут", "Помощник врача" и "Помощник руководителя", будут частью программы, направленной на создание умной инфраструктуры в регионе, пишет ТАСС.

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Губернатор также выразил намерение создать единую государственную платформу для сбора и обработки данных, необходимых для обучения ИИ. Это позволит другим регионам также использовать эти передовые технологии.

Воробьев отметил, что в рамках инициативы "Цифровое Подмосковье" создана витрина лучших практик в области ИИ, которая включает голосовых помощников и другие инновационные разработки. Эти проекты уже успешно реализованы в 46 регионах России.

За последний год количество ИИ-проектов в Московской области выросло с 9 до 27, охватывая 8 различных сфер. Новые инициативы, включая роботов-помощников в медицине и жилищно-коммунальном хозяйстве, станут частью усовершенствованной системы обслуживания жителей региона.

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