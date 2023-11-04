В Подмосковье запустят первый завод по переработке отходов в электроэнергию

По словам Абрамченко, подмосковный завод будет использовать передовое оборудование - от турбин до фильтров для перехвата твердых частиц после сжигания отходов. Этот комплекс по производству электроэнергии из бытовых отходов будет одним из самых современных по всему миру.

Также Виктория Абрамченко представлены планы по запуску заводов по переработке бытовых отходов в Подмосковье и в Казани. Остальные заводы в Подмосковье будут открыты во второй половине 2024 года. Завод в Казани планируется завершить к концу 2025 года.

Она подчеркнула важность дальнейшего строительства подобных заводов и объяснила, что разработка этих проектов требует глубокой проработки и оценки их целесообразности. Главной целью становится уменьшение объемов отходов, что можно достичь как материальной, так и энергетической утилизацией.