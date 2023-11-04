В Саратовской области поставят LTE-станции в малонаселенных пунктов

Выбор населенных пунктов, в которых будут установлены базовые станции, осуществляется на основе голосования жителей. По завершении голосования на 2024 год, было принято решение о строительстве базовых станций в 38 местах, добавил Владимир Старков.

Эти населенные пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек, на данный момент лишены сотовой связи и доступа к мобильному интернету стандарта LTE. Однако, благодаря установке базовых станций, они станут частью современного цифрового мира. Базовые станции подключаются по оптическим линиям, обеспечивая быструю передачу данных.

Эта инициатива обеспечит жителей новых населенных пунктов доступом к беспроводной сети и высокоскоростному интернету, что расширит их возможности для видеосвязи, телемедицины и онлайн-обучения. Региональные власти сосредотачивают усилия на уменьшении цифрового неравенства и обеспечении всех жителей возможностью использовать современные технологии, отметил Старков.