Если вы впервые собрались перейти с проводного пылесоса на вертикальный, покупайте этот
Dreame
Внешний вид и комплектакция
Около года назад я обозревал Dreame H12 — крутой моющий пылесос, с которым мытьё полов стало для меня простой, ненапряжной обыденностью. Так вот, Dreame H11 Core можно считать его младшей версией (на самом деле, это младшая версия Dreame H11, но не будем придираться к цифрам).
Dreame H11 Core поставляется в минимальной комплектации — никаких дополнительных аксессуаров типа второго валика и запасного фильтра. Ну, а раз сменных деталей нет, то и в док-станции для них отсутствуют крепления.
В общем, Dreame H11 Core выглядит почти один в один как Dreame H12, но док-станция компактнее.
А вот конструкция самого пылесоса такая же. Сразу после распаковки крепим рукоятку к основному модулю с баками для чистой и грязной воды, и в таком виде ставим на док-станцию заряжаться.
После зарядки пылесос готов к работе.
Процесс уборки
Если вы уже читали обзор Dreame H12, для экономии времени можете пропустить этот абзац и перейти к следующему, где я расскажу об основных отличиях H11 Core от H12.
Итак, уборка с Dreame H11 Core проходит по такому сценарию: заливаем воду в бак для чистой воды (можно добавить моющее средство — не поставляется в комплекте), устанавливаем бак на место, достаём пылесос из док-станции, ставим на пол, чуть наступаем ногой на щётку, чтобы откинуть основную трубу на угол больше 90 градусов, и включаем уборку кнопкой.
Пылесос приводит во вращение валик в нижней части щётки, регулярно смачивая его водой. Валик после контакта с полом соприкасается с упирающимися в него щётками, которые соскабливают всю грязь, которая в свою очередь отправляется вместе с грязной водой в пылесборник — то есть в бак для грязной воды.
Когда мы отмыли все полы, которые хотели, выключаем пылесос, возвращаем его на док-станцию, и включаем автоматическую очистку. Пылесос прямо на док-станции начинает быстро вращать валиком, и включается на полную мощность всасывание — чтобы максимально очистить валик от оставшейся грязи.
После того, как автоочистка (довольно шумная, кстати) завершилась — о чём пылесос уведомит нас голосом — отсоединяем бак для грязной воды, и выливаем его содержимое в унитаз. И да, лучше это не забывать делать, иначе запах потом оттуда будет… В общем, просто не забывайте выливать грязную воду сразу.
Сам пылесос в процессе уборки перемещается без особых усилий — за счёт вращения валика он легко скользит по поверхности, вам достаточно лишь удерживать ручку, чтобы он не упал. Вот когда нужно поставить на базу или снять с базы — там да, тяжеловато, но это кратковременное усилие, необходимая жертва ради идеально чистых полов.
Даже если у вас есть где-то застаревшие пятна, просто стоит подержать щётку пылесоса над этим местом подольше — и она всё ототрёт.
А вот для ковров, мебели, диванов и т. п. Dreame H11 Core, как и все его старшие аналоги, не подходит. По сути, линейка H от Dreame — это и не пылесосы никакие, а электрошвабры, и ими надо мыть полы. Пылесосами их называют потому, что там всё же есть мотор, создающий отрицательное давление, ну и чтобы потребитель не пугался неведомой вещицы.
Отличия от других моделей
В общем, базовая функциональность у H11 Core, H12, H12 Dual (тоже недавно обозревали) одинаковая. Но H11 Core при этом стоит меньше — «всего» 20 тысяч рублей, поэтому давайте пройдёмся по всем очевидным и неочевидным плюсам и минусам:
- Ну, во-первых, как и H11/H12, в H11 Core нет сушки швабры. Это присутствует уже в модели H12 Dual, которая стоит 46 тысяч рублей.
Во-вторых, комплект у H11 Core самый простой — нет второго валика, сменного фильтра, а также отсутствует банка с моющим средством. Его, кстати, можно легко купить на том же Озоне. Да и валик с фильтром тоже, если очень надо. Но у своего Dreame H12 я не менял ни валик, ни фильтр уже год, так что и комплектацию H11 Core считаю хорошей экономией.
В-четвёртых, и тут уже всё гораздо менее очевидно, у Dreame H11 Core почему-то отсутствует режим сухой уборки , который я обычно использую (на Dreame H12/H12 Dual) если надо убрать пролитую жидкость. Вторая кнопка, которая у старших моделей отвечает за этот режим, в Dreame H11 Core отведена для турбо-режима.
То есть с одной стороны логично — в качестве компенсации за пониженную базовую мощность, производитель предусмотрел турбо-режим. Но почему нет сухой уборки, без подачи воды?
Попробую ответить за Dreame. Вообще говоря, этот режим не так уж нужен. Ну то есть жидкости без проблем собираются и в обычном режиме, просто без подачи чистой воды валик лучше впитывает жидкости с пола.
Так что и тут снова вопрос просто в меньшей эффективности. Да, я пробовал убирать разлитую воду с помощью Dreame H11 Core — это работает. Но Dreame H12/H12 Dual делают это быстрее.
В любом случае, если вы разлили не воду, а скажем кетчуп или сок, то в этом месте после уборки всё равно надо помыть пол. Так что и на старших моделях после сухого режима надо переходить обратно на авторежим.
Ну и ещё один момент: меньшая сила всасывания означает и более грязный валик, возможно поэтому в процессе работы Dreame H11 Core никогда не оставляет валик не увлажнённым — так он лучше отмывается.
Вообще, как и у обычной модели Dreame H12 (не Dual, где уже есть сушка валика), чистящий валик у Dreame H11 Core лучше иногда промывать и сушить. Особенно рекомендую его мыть и сушить если вы будете использовать пылесос не каждый день.
Последний момент — автономная работа Dreame H11 Core составляет «всего» 22 минуты. Это меньше, чем у старших моделей, где время доходит до 35 минут и более, но этого вполне достаточно, чтобы тщательно убраться в двухкомнатной квартире, даже после бурной вечеринки.
Конкуренты
Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H12
У меня есть теория. Российский бренд Futula выпустил эту модель (Wet and Dry Vacuum Cleaner H12) как конкурент для Dreame H12 — мол, смотрите, почти то же самое, но дешевле — 20 тысяч рублей вместо 32 тысяч у Dreame. А уже Dreame, в свою очередь, сделали H11 Core, чтобы влезть и в этот ценовой сегмент.
Что ж, мощность у Futula всё равно чуть выше — 200 Вт против 170 Вт у Dreame H11 Core, но вряд ли это имеет решающее значение.
Dreame H12
Поскольку конкурентов на этом рынке всё равно считай нет (а те, что есть, до боли напоминают Dreame, в том числе по названию — см. выше), то в качестве альтернативы к Dreame H11 Core могу предложить ещё Dreame H12. Он стоит 32 тысяч рублей, что аж в полтора раза дороже, чем Dreame H11 Core, и… Скажем так, объективно вы эту переплату не оцените. То есть вот не настолько H12 лучше, чем H11 Core, чтобы прям такая разница в цене.
С другой стороны, лично мне после H12 переходить для обзора на H11 Core было не так уж комфортно. К хорошему, как известно, быстро привыкаешь, а я вижу, что H11 Core менее эффективен, пусть и не в полтора раза.
Однако если у вас никогда не было такой электрошвабры, то и H11 Core произведёт на вас большое впечатление, уж поверьте. Кстати, более компактная док-станция, в которой нет ничего лишнего, тоже может быть плюсом. Мне, например, пришлось убрать сменный фильтр и валик из док-станции моего Dreame H12, поскольку эти штуковины регулярно таскала собака.
Итого
Всё-таки, удивительно, как Dreame сделали бюджетную (относительно) модель, не потеряв всё самое важное и не снизив качество. Dreame H11 Core — это вполне себе достойный входной билет в мир электрошвабр, в котором полностью меняется представление о мытье полов, особенно если вы до сих пор
кипятите используете тряпки.
И да, Dreame H11 Core всё равно моет полы лучше, чем любые роботы-пылесосы, просто это происходит в ручном режиме. Плюс, и сухая, и влажная уборка тут происходят одновременно, так что если вам не лень убираться вручную — никакой робот вам и не нужен. Но даже если робот есть, то всё равно собирать пролитые жидкости, оттирать какие-то застаревшие пятна, да и вообще всякие неожиданные ситуации бывают, когда дома дети, животные, или когда много гостей на шумной вечеринке… Прошёлся «пылесосом» туда-сюда, слил грязную воду после автоочистки швабры (обязательно!) — и никаких напрягов, веселье может продолжаться.
Вот бы для очистки диванов такую же штуковину придумали…