Круче роботов-пылесосов в 2023 году просто нет

Кстати, голосовое напоминание о камере можно заменить на индикацию светодиодом. Но совсем без индикации нельзя.

Что ещё может L30? Он лучше чистит швабры — не просто холодной водой, а горячей, при температуре 58 градусов Цельсия. Так лучше отходит грязь, да и большинство микроорганизмов и каких-нибудь жучков такой температуры не выдерживают.

Также L30 позволяет индивидуально настраивать очистку каждого ковра в вашей квартире. И это правильно: ковры-то бывают разные, и вы о своих коврах знаете наверняка больше, чем какой-то там робот. Здесь возможно даже такое, что робот сам (!) оставляет влажные щётки на базе, и едет индивидуально пылесосить ковёр без них, а потом возвращается, «надевает» щётки, и продолжает уборку!

Наконец, именно у модели Dreame L30 Ultra появился собственный голосовой ассистент, правда, пока в бета-версии. Возможно, из-за этого, что его работа ещё не отлажена, подружиться с ним я так и не смог. Да мне и незачем — у меня дом управляется «Алисой», а с ней Dreame давно работает.

Шум

Напоследок стоит поговорить и о шуме. И, прежде всего, отмечу, что в Dreame L30 Ultra заявленная мощность всасывания, выраженная в создаваемом отрицательном давлении, составляет 7300 Па (у L20 — 7000 Па). У прошлогодней топ-модели, L10s Ultra, этот параметр имел значение 5300 Па.

Короче говоря, L30 Ultra лучше «сосёт», но и чуть шумнее тоже. По шуму на усиленном (не турбо) режиме он примерно аналогичен L10 в обычном режиме.

Также ещё в обзоре L10 я упоминал гудение, с которым сушатся щётки. Оно здесь тоже есть, и оно тоже чуть громче, чем раньше. Это всё ещё звук, с которым можно мириться и даже работать в этой же комнате (мой десктопный ПК шумит примерно с такой же громкостью), но просто имейте ввиду.

Ну и, конечно же, самое шумное — это перекачка пыли из пылесборника самого робота в базу. Это уже как если кто-то включил в комнате старый советский «Тайфун». Шум длится не долго, но если кто-то в соседней комнате спит — это может его разбудить.

Конкуренты

Roborock S8 Pro Ultra