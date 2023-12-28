Пылесос во встроенной шваброй для влажной уборки. Если вам не по нраву пылесосы-роботы
В начале этого года я обозревал пылесос-швабру Dreame H12 и остался крайне доволен возможностями прибора, но сетовал, что он не способен полноценно заменить обычный пылесос, а ещё что щётку надо вручную сушить. Что ж… Dreame исполнила мою мечту, представив модель H12 Dual, где… Да-да! Попыталась удовлетворить все мои «хотелки». Получилось ли у них?
Ferra.ru
Внешний вид
На самом деле, пылесос Dreame H12 Dual имеет столько отличий от Dreame H12, что ему определённо стоило присвоить цифру побольше. Ну не 13, а, скажем, 20 — чтобы не было «несчастливое» число. В любом случае, даже если вы читали обзор H12, или лично владеете данной моделью, воспринимайте H12 Dual как совершенно новое поколение. Потому что так оно и есть.
Правда, изначально я думал, что слово Dual в названии означает, что у пылесоса теперь будет две щётки для влажной уборки, как у Roborock Dyad Pro. Но нет, Dual нам здесь намекает на совсем другое — на двойную функциональность, связанную с трансформацией.
Лёгким (относительно) движением руки, швабра H12 Dual превращается… Превращается швабра… В обычный ручной пылесос!
Да, производитель придумал сделать блок с мотором съёмным. Не то, чтобы это было именно тем, о чём я мечтал, но… Но всё же похвально, что проблему с необходимостью в дополнительном пылесосе пытались решить. Подробнее поговорим об этом чуть ниже, в обзоре функциональности.
Что у нас тут ещё? Вместо одной стойки здесь две — под швабру и под пылесос. Но только стойка для швабры имеет контакы для зарядки — как и в предыдущей модели они расположены в нижней части, а пылесос не «вешается», а ставится стоймя — он достаточно устойчивый, но выглядит это всё равно странновато.
Изменилась и форма бака для чистой воды. У H12 бак с чистой водой располагался над баком для грязной воды, но здесь чистая вода заливается в причудливой формы вытянутый бак, который крепится сзади.
А над баком с грязной водой — съёмный блок с мотором. Нажимаем кнопку, отстёгиваем блок, и…
…Переходим ко второму модулю, состоящему из удлинительной трубки, турбощётки, пылесборника с фильтрами, стойки для всего этого и пары насадок.
Тут у инженеров Dreame получилось немного сумбурно, я даже не сразу разобрался, как это всё должно крепиться. В общем, пылесборник с фильтрами крепится на трубку-удлинитель, и в таком виде стоит. Но сам блок с пылесборником немного просаживается под своим весом, и фильтр как бы чуть торчит наверх, поэтому просто нацепить сверху моторный блок нельзя, нужно придерживать руками пылесборник снизу, поднимая его.
Звучит наверное странно, но суть в том, что вся эта конструкция не производит «вау–эффекта».
В случае, если нам не нужна трубка-удлинитель, мы ещё и снимаем блок с пылесборником и фильтрами, подключаем моторный блок, и затем крепим требуемые насадки.
Насадки, если не считать турбощётку (которую зачем-то сделали валиком — по ковру он как-то не очень эффективен), включают в себя насадку для чистки дивана, и комбинированную насадку, где есть и узкая щель для уборки в углах, и мягкая насадка для очистки пыли со шкафов полок, телевизоров и т.п.
Но давайте посмотрим, как это всё работает.
«Старые» функции Dreame H12
Если забыть на минутку про всю эту трансформацию и приставку Dual в названии, то линейка Dreame H12 (куда включаются H12, H12 Core, H12 Dual, H12 Pro) представлена, по сути, электрошвабрами с функциями всасывания. Формально, это даже не пылесосы. Ну, не считая новых возможностей модели H12 Dual, но о них чуть ниже.
Суть в чём: в конструкции есть блок с «чистой» водой (куда можно добавлять средство для мытья полов — поставляется в комплекте), этой водой смачивается вращающийся валик в нижней части, а за счёт мотора создаётся отрицательное давление, как в типичных пылесосах, которое вытягивает всякую бяку с валика в бак с грязной водой. Валик там тоже не свободно вращается, а упираясь в специальные щётки, благодаря которым с него соскребается и эта бяка, и собственно вода, которая становится уже грязной.
Если же отключить подачу воды кнопкой, то с помощью Dreame H12 можно собирать разлитые жидкости — валик будет смачиваться уже ими.
В общем, налили чистую воду, включили швабру, повозили ей туда-сюда — всё, чистота. Потом слили грязную воду в унитаз, поставили швабру обратно на док-станцию для зарядки и включили автоматическую очистку, чтобы дополнительно очистить валик.
Новые Функции Dreame H12 Dual
Скажу сразу — Dreame H12 Dual впечатлил меня не настолько сильно, как оригинальный H12. В обзоре H12 я говорил, что это, по сути, швабра с всасыванием, но там, где не нужна влажная уборка, она не годится. То есть, ковры, мебель, очистка техники — всё это сразу мимо. Поэтому как бы хороша ни была H12, к ней нужно докупать и обычный пылесос.
И именно эту задачу в первую очередь должна была решить модель H12 Dual. Но решила ли?
Ну… На четыре с балла из пяти, да и то с натяжкой. И я даже не стал снижать балл за не самое удобное подключение блоков. Главное, что вам будет не хватать — мощности всасывания.
Скажем, вот есть у меня диван обшитый микровелюром. Такую ткань я выбирал потому что у меня дома собака и кошка, а такая ткань, по заверениям нескольких продавцов, наиболее «антивандальная». Животные почему-то не хотят точить об неё когти, чему я несказанно рад. Но вот лежать на диване животным ничего не мешает, а особенно кошка (красивая длинношерстная турецкая ангора) оставляет ну очень много шерсти.
И примерно раз в день, а иногда и два раза в день, я беру пылесос Greenworks Stick Vac 24V с насадкой для диванов, и прохожу им по поверхности дивана. Обычно после этой процедуры на диване не остаётся ни волоска, ну в худшем случае — несколько редких волосков. За это и люблю данную модель — она очень мощная.
А как дела у H12 Dual? Что пропылесосил, что радио послушал. Серьёзно, я пробовал несколько раз, и не увидел разницы между «до» и «после». При этом, сами насадки для чистки диванов у обоих пылесосов примерно одинаковые, т.е. дело вряд ли в хитрой конструкции самих насадок.
Ну да, шерсть довольно плотно «крепится» к микровелюру, её и рукой попробуй собери, но факт остаётся фактом: мне понадобится какой-то дополнительный пылесос, чтобы убирать диван.
С другой стороны, конечно какие-то беспроблемные места, типа пыли в мотке проводов (у меня дома ну ОЧЕНЬ много проводов) убираются щелевой насадкой легко и просто, но для этого и высокая мощность не требуется. С другой стороны, конструкция из пылесборника и моторного блока получается немного громоздкая, но к этому можно привыкнуть. Вроде бы ничего не разваливается в процессе — и ладно.
Ну хорошо, допустим, новые возможности пылесоса не настолько впечатляют, как хотелось бы. Но что там со старыми функциями?
На самом деле, здесь тоже есть изменения, но не все, к сожалению, приятные.
- Из приятного и очень важного: валик-швабра теперь размером почти со всю ширину пылесоса. У модели H12 была широкая полоса слева, а потому вдоль стен и плинтусов приходилось пылесосить только правой стороной, что было не всегда удобно.
Теперь же конструкцию улучшили, края швабры стали симметричными. Это очень удобно.
Второй важный положительный момент — сушка швабры. Как и прежде, если после уборки поставить пылесос на базу и включить автоочистку, то сначала он промоет и очистит саму щётку, а потом начнёт её сушить. Как и у роботов-пылесосов Dreame L10/20/30 это сопровождается небольшим «гулом», но не критично и не долго — минут 20. Зато щётка не воняет потом, если сам не помыл. Да и вообще, очистка стала более интеллектуальная и более тщательная. Я потом такие вещи находил в баке с грязной водой, бррр… (Бак, впрочем, всё ещё надо выливать вручную, и желательно не забывать об этом).- **Третье — гораздо лучше работает автоматика**. Т.е. не только щётка лучше очищается, но и сам процесс уборки стал более… Интеллектуальный. Ощущение, будто пылесос сам распознаёт даже небольшие зоны загрязнения, и может включать повышенные обороты и расход воды.
А что из неприятного? Швабра оставляет на полу странные полосатые следы. Не царапины, ни в коем случае, а что-то вроде разводов. Промыл — и полосы, особенно в процессе высыхания. Когда уже всё высохло — проблем нет, но в процессе… Не знаю, что это, и стоит ли записывать в минусы, но у H12 такого не было. Причём я даже сменил валик-щётку на вторую (в комплекте поставляются две штуки), и там то же самое. Очень странно.
Но всё равно чисто.
Автономность
Dreame H12 Dual работает до 35 минут в режиме влажной уборки, и до 60 минут в режиме сухой. Вообще, у меня никогда не было проблем с автономностью и H12, и H12 Dual — всегда хватало на уборку моей двухкомнатной квартиры. Из минусов тут только, что производитель рекомендует сначала выключить пылесос, дождаться, пока он произведёт минимальную очистку щётки (секунд 5), и только потом отрывать его от пола, чтобы донести до базы.
Пылесос не самый лёгкий, поэтому проще всего до базы «доехать».
В любом случае, благодаря удобному и понятному дисплею, пропустить необходимость зарядки не получится.
Конкуренты
Конструкция-трасформер у Dreame пока уникальная — прямых конкурентов нет. Т.е. во всех остальных случаях покупая подобную электрошвабру вы не избавляетесь от необходимости иметь и «обычный» пылесос, тогда как Dreame H12 Dual всё-таки может его заменить, если высокая мощность вам не требуется.
Dreame H12
Но всё же, в качестве первого же конкурента я бы предложил обычную модель Dreame H12. Полный обзор вы можете прочитать на нашем сайте , и он всё ещё актуален, разве что, эта модель не такая «умная», как H12 Dual, и у неё валик для влажной уборки вплотную подходит только к одному краю. Зато и цена ниже — 32 тысячи рублей против 46 тысяч за H12 Dual.
Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H12
По сути, это примерно то же самое, что и Dreame H12 (обычная), только от российского бренда Futula (который, скорее всего, торгует китайскими товарами — в некоторых маркетплейсах данная модель даже называется Xiaomi Futula H12... хотя это может быть и попытка продавцов примазаться к более известному бренду).
Короче, это просто электрошвабра для влажной уборки со всасыванием грязи и воды. На всяких Озонах, Вайлдберисах и Сбермегамаркетах Futula H12 продаётся за 18, 20, 25 тысяч рублей с доставкой в пределах трёх дней. Мощность этого пылесоса — 200 Вт, вместо 300 Вт у Dreame, но в целом и этого хватит для влажной уборки.
Итог
Если честно, у меня двойственные чувства. С одной стороны — Dreame в H12 Dual сделали буквально всё, что я хотел от Dreame H12, которой я поставил 9,5 баллов из 10, ну потому что это реально один из лучших гаджетов для домашней уборки.
И формально H12 Dual действительно лучше. Но… Она, ведь, ещё и дороже, так? 46 тысяч рублей за новую модель против 32 тысяч за старую. И да, новая реально лучше — ну хотя бы из-за валика швабры во всю ширину, и из-за сушки этого валика.
Но, к сожалению, она не заменяет пылесос в полной мере, вам всё равно потребуется какой-нибудь более мощный. Да и конструкция трансформера, как мне кажется, в целом не особо удачная, будто её сделали наспех и это первый концепт, который сейчас покажут руководству и будут дальше обсуждать и дорабатывать.
То есть, направление правильное — действительно держать отдельно швабру и отдельно пылесос накладно. Реализация… ещё есть, что улучшить. Тем более, это же Dreame — в тех же роботах-пылесосах у них едва ли не лучшая техника из возможных. Ждём новых поколений H-серии, либо скидок на уже вышедшую модель.