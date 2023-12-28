Бытовая техника
22:30, 28 декабря 2023
9 мин.

Пылесос во встроенной шваброй для влажной уборки. Если вам не по нраву пылесосы-роботы

В начале этого года я обозревал пылесос-швабру Dreame H12 и остался крайне доволен возможностями прибора, но сетовал, что он не способен полноценно заменить обычный пылесос, а ещё что щётку надо вручную сушить. Что ж… Dreame исполнила мою мечту, представив модель H12 Dual, где… Да-да! Попыталась удовлетворить все мои «хотелки». Получилось ли у них?

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Внешний вид

На самом деле, пылесос Dreame H12 Dual имеет столько отличий от Dreame H12, что ему определённо стоило присвоить цифру побольше. Ну не 13, а, скажем, 20 — чтобы не было «несчастливое» число. В любом случае, даже если вы читали обзор H12, или лично владеете данной моделью, воспринимайте H12 Dual как совершенно новое поколение. Потому что так оно и есть.

Комплект поставки Dreame H12 Dual Ferra.ru

Комплект поставки Dreame H12 Dual
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Правда, изначально я думал, что слово Dual в названии означает, что у пылесоса теперь будет две щётки для влажной уборки, как у Roborock Dyad Pro. Но нет, Dual нам здесь намекает на совсем другое — на двойную функциональность, связанную с трансформацией.

Слева — база с насадками для сухой уборки, справа — база с подзарядкой для основного блока H12 Dual Ferra.ru

Слева — база с насадками для сухой уборки, справа — база с подзарядкой для основного блока H12 Dual
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Лёгким (относительно) движением руки, швабра H12 Dual превращается… Превращается швабра… В обычный ручной пылесос!

Шаг 1: отсоединяем моторный модуль от электрошвабры Ferra.ru

Шаг 1: отсоединяем моторный модуль от электрошвабры
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Шаг 2-А: цепляем к нему пылесборник Ferra.ru

Шаг 2-А: цепляем к нему пылесборник
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Шаг 2-Б: пылесборник установлен Ferra.ru

Шаг 2-Б: пылесборник установлен
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Шаг 3: всю эту конструкцию крепим к удлинительной трубке или стандартным пылесосным насадкам Ferra.ru

Шаг 3: всю эту конструкцию крепим к удлинительной трубке или стандартным пылесосным насадкам
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Да, производитель придумал сделать блок с мотором съёмным. Не то, чтобы это было именно тем, о чём я мечтал, но… Но всё же похвально, что проблему с необходимостью в дополнительном пылесосе пытались решить. Подробнее поговорим об этом чуть ниже, в обзоре функциональности.

Что у нас тут ещё? Вместо одной стойки здесь две — под швабру и под пылесос. Но только стойка для швабры имеет контакы для зарядки — как и в предыдущей модели они расположены в нижней части, а пылесос не «вешается», а ставится стоймя — он достаточно устойчивый, но выглядит это всё равно странновато.

Слева — база с насадками для сухой уборки, справа — база с подзарядкой для основного блока H12 Dual Ferra.ru

Слева — база с насадками для сухой уборки, справа — база с подзарядкой для основного блока H12 Dual
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Изменилась и форма бака для чистой воды. У H12 бак с чистой водой располагался над баком для грязной воды, но здесь чистая вода заливается в причудливой формы вытянутый бак, который крепится сзади.

Контейнер для чистой воды теперь расположен сзади Ferra.ru

Контейнер для чистой воды теперь расположен сзади
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Отверстие для залива воды я нашёл не сразу Ferra.ru

Отверстие для залива воды я нашёл не сразу
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А над баком с грязной водой — съёмный блок с мотором. Нажимаем кнопку, отстёгиваем блок, и…

…Переходим ко второму модулю, состоящему из удлинительной трубки, турбощётки, пылесборника с фильтрами, стойки для всего этого и пары насадок.

Пока мы пользуемся электрошваброй, пылесборник с фильтром вот так стоит на удлинительной трубке Ferra.ru

Пока мы пользуемся электрошваброй, пылесборник с фильтром вот так стоит на удлинительной трубке
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Тут у инженеров Dreame получилось немного сумбурно, я даже не сразу разобрался, как это всё должно крепиться. В общем, пылесборник с фильтрами крепится на трубку-удлинитель, и в таком виде стоит. Но сам блок с пылесборником немного просаживается под своим весом, и фильтр как бы чуть торчит наверх, поэтому просто нацепить сверху моторный блок нельзя, нужно придерживать руками пылесборник снизу, поднимая его.

Звучит наверное странно, но суть в том, что вся эта конструкция не производит «вау–эффекта».

В случае, если нам не нужна трубка-удлинитель, мы ещё и снимаем блок с пылесборником и фильтрами, подключаем моторный блок, и затем крепим требуемые насадки.

Насадки для сухой уборки Ferra.ru

Насадки для сухой уборки
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Насадки, если не считать турбощётку (которую зачем-то сделали валиком — по ковру он как-то не очень эффективен), включают в себя насадку для чистки дивана, и комбинированную насадку, где есть и узкая щель для уборки в углах, и мягкая насадка для очистки пыли со шкафов полок, телевизоров и т.п.

Но давайте посмотрим, как это всё работает.

«Старые» функции Dreame H12

Если забыть на минутку про всю эту трансформацию и приставку Dual в названии, то линейка Dreame H12 (куда включаются H12, H12 Core, H12 Dual, H12 Pro) представлена, по сути, электрошвабрами с функциями всасывания. Формально, это даже не пылесосы. Ну, не считая новых возможностей модели H12 Dual, но о них чуть ниже.

Суть в чём: в конструкции есть блок с «чистой» водой (куда можно добавлять средство для мытья полов — поставляется в комплекте), этой водой смачивается вращающийся валик в нижней части, а за счёт мотора создаётся отрицательное давление, как в типичных пылесосах, которое вытягивает всякую бяку с валика в бак с грязной водой. Валик там тоже не свободно вращается, а упираясь в специальные щётки, благодаря которым с него соскребается и эта бяка, и собственно вода, которая становится уже грязной.

Dreame

Dreame

Если же отключить подачу воды кнопкой, то с помощью Dreame H12 можно собирать разлитые жидкости — валик будет смачиваться уже ими.

В общем, налили чистую воду, включили швабру, повозили ей туда-сюда — всё, чистота. Потом слили грязную воду в унитаз, поставили швабру обратно на док-станцию для зарядки и включили автоматическую очистку, чтобы дополнительно очистить валик.

Новые Функции Dreame H12 Dual

Скажу сразу — Dreame H12 Dual впечатлил меня не настолько сильно, как оригинальный H12. В обзоре H12 я говорил, что это, по сути, швабра с всасыванием, но там, где не нужна влажная уборка, она не годится. То есть, ковры, мебель, очистка техники — всё это сразу мимо. Поэтому как бы хороша ни была H12, к ней нужно докупать и обычный пылесос.

И именно эту задачу в первую очередь должна была решить модель H12 Dual. Но решила ли?

Ну… На четыре с балла из пяти, да и то с натяжкой. И я даже не стал снижать балл за не самое удобное подключение блоков. Главное, что вам будет не хватать — мощности всасывания.

Скажем, вот есть у меня диван обшитый микровелюром. Такую ткань я выбирал потому что у меня дома собака и кошка, а такая ткань, по заверениям нескольких продавцов, наиболее «антивандальная». Животные почему-то не хотят точить об неё когти, чему я несказанно рад. Но вот лежать на диване животным ничего не мешает, а особенно кошка (красивая длинношерстная турецкая ангора) оставляет ну очень много шерсти.

И примерно раз в день, а иногда и два раза в день, я беру пылесос Greenworks Stick Vac 24V с насадкой для диванов, и прохожу им по поверхности дивана. Обычно после этой процедуры на диване не остаётся ни волоска, ну в худшем случае — несколько редких волосков. За это и люблю данную модель — она очень мощная.

А как дела у H12 Dual? Что пропылесосил, что радио послушал. Серьёзно, я пробовал несколько раз, и не увидел разницы между «до» и «после». При этом, сами насадки для чистки диванов у обоих пылесосов примерно одинаковые, т.е. дело вряд ли в хитрой конструкции самих насадок.

Ferra.ru

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Ну да, шерсть довольно плотно «крепится» к микровелюру, её и рукой попробуй собери, но факт остаётся фактом: мне понадобится какой-то дополнительный пылесос, чтобы убирать диван.

С другой стороны, конечно какие-то беспроблемные места, типа пыли в мотке проводов (у меня дома ну ОЧЕНЬ много проводов) убираются щелевой насадкой легко и просто, но для этого и высокая мощность не требуется. С другой стороны, конструкция из пылесборника и моторного блока получается немного громоздкая, но к этому можно привыкнуть. Вроде бы ничего не разваливается в процессе — и ладно.

Ну хорошо, допустим, новые возможности пылесоса не настолько впечатляют, как хотелось бы. Но что там со старыми функциями?

На самом деле, здесь тоже есть изменения, но не все, к сожалению, приятные.

  • Из приятного и очень важного: валик-швабра теперь размером почти со всю ширину пылесоса. У модели H12 была широкая полоса слева, а потому вдоль стен и плинтусов приходилось пылесосить только правой стороной, что было не всегда удобно.
Dreame H12 Dual в конфигурации «электрошвабра» Ferra.ru

Dreame H12 Dual в конфигурации «электрошвабра»
Ferra.ru

Теперь же конструкцию улучшили, края швабры стали симметричными. Это очень удобно.

Второй важный положительный момент — сушка швабры. Как и прежде, если после уборки поставить пылесос на базу и включить автоочистку, то сначала он промоет и очистит саму щётку, а потом начнёт её сушить. Как и у роботов-пылесосов Dreame L10/20/30 это сопровождается небольшим «гулом», но не критично и не долго — минут 20. Зато щётка не воняет потом, если сам не помыл. Да и вообще, очистка стала более интеллектуальная и более тщательная. Я потом такие вещи находил в баке с грязной водой, бррр… (Бак, впрочем, всё ещё надо выливать вручную, и желательно не забывать об этом).

- **Третье — гораздо лучше работает автоматика**. Т.е. не только щётка лучше очищается, но и сам процесс уборки стал более… Интеллектуальный. Ощущение, будто пылесос сам распознаёт даже небольшие зоны загрязнения, и может включать повышенные обороты и расход воды.
Dreame H12 Dual в конфигурации «электрошвабра» Ferra.ru

Dreame H12 Dual в конфигурации «электрошвабра»
Ferra.ru

А что из неприятного? Швабра оставляет на полу странные полосатые следы. Не царапины, ни в коем случае, а что-то вроде разводов. Промыл — и полосы, особенно в процессе высыхания. Когда уже всё высохло — проблем нет, но в процессе… Не знаю, что это, и стоит ли записывать в минусы, но у H12 такого не было. Причём я даже сменил валик-щётку на вторую (в комплекте поставляются две штуки), и там то же самое. Очень странно.

Но всё равно чисто.

Автономность

Dreame H12 Dual работает до 35 минут в режиме влажной уборки, и до 60 минут в режиме сухой. Вообще, у меня никогда не было проблем с автономностью и H12, и H12 Dual — всегда хватало на уборку моей двухкомнатной квартиры. Из минусов тут только, что производитель рекомендует сначала выключить пылесос, дождаться, пока он произведёт минимальную очистку щётки (секунд 5), и только потом отрывать его от пола, чтобы донести до базы.

Пылесос не самый лёгкий, поэтому проще всего до базы «доехать».

В любом случае, благодаря удобному и понятному дисплею, пропустить необходимость зарядки не получится.

Конкуренты

Конструкция-трасформер у Dreame пока уникальная — прямых конкурентов нет. Т.е. во всех остальных случаях покупая подобную электрошвабру вы не избавляетесь от необходимости иметь и «обычный» пылесос, тогда как Dreame H12 Dual всё-таки может его заменить, если высокая мощность вам не требуется.

Dreame H12

Dreame H12 Ferra.ru

Dreame H12
Ferra.ru

Но всё же, в качестве первого же конкурента я бы предложил обычную модель Dreame H12. Полный обзор вы можете прочитать на нашем сайте , и он всё ещё актуален, разве что, эта модель не такая «умная», как H12 Dual, и у неё валик для влажной уборки вплотную подходит только к одному краю. Зато и цена ниже — 32 тысячи рублей против 46 тысяч за H12 Dual.

Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H12

Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H12 Futula

Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H12
Futula

По сути, это примерно то же самое, что и Dreame H12 (обычная), только от российского бренда Futula (который, скорее всего, торгует китайскими товарами — в некоторых маркетплейсах данная модель даже называется Xiaomi Futula H12... хотя это может быть и попытка продавцов примазаться к более известному бренду).

Короче, это просто электрошвабра для влажной уборки со всасыванием грязи и воды. На всяких Озонах, Вайлдберисах и Сбермегамаркетах Futula H12 продаётся за 18, 20, 25 тысяч рублей с доставкой в пределах трёх дней. Мощность этого пылесоса — 200 Вт, вместо 300 Вт у Dreame, но в целом и этого хватит для влажной уборки.

Итог

Если честно, у меня двойственные чувства. С одной стороны — Dreame в H12 Dual сделали буквально всё, что я хотел от Dreame H12, которой я поставил 9,5 баллов из 10, ну потому что это реально один из лучших гаджетов для домашней уборки.

И формально H12 Dual действительно лучше. Но… Она, ведь, ещё и дороже, так? 46 тысяч рублей за новую модель против 32 тысяч за старую. И да, новая реально лучше — ну хотя бы из-за валика швабры во всю ширину, и из-за сушки этого валика.

Но, к сожалению, она не заменяет пылесос в полной мере, вам всё равно потребуется какой-нибудь более мощный. Да и конструкция трансформера, как мне кажется, в целом не особо удачная, будто её сделали наспех и это первый концепт, который сейчас покажут руководству и будут дальше обсуждать и дорабатывать.

То есть, направление правильное — действительно держать отдельно швабру и отдельно пылесос накладно. Реализация… ещё есть, что улучшить. Тем более, это же Dreame — в тех же роботах-пылесосах у них едва ли не лучшая техника из возможных. Ждём новых поколений H-серии, либо скидок на уже вышедшую модель.

Автор:Иван Орлов
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