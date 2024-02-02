Кандидат на покупку среди фитнес-браслетов 2023-2024 гг.Honor Choice Band
Ferra.ru
Внешний вид
В отличие от Xiaomi, которые стремятся максимально разделить фитнес-браслеты и смарт-часы за счёт ширины и ремешка, и самого корпуса с экраном, в Honor напротив не видят никакой проблемы, что носимые устройства с названиями Honor Band и Honor Watch (серия ES) выглядят примерно одинаково.
Впрочем… Мне лично больше нравится подход Honor. Но не в том, что они вводят потребителя в заблуждение своими названиями (в этом Xiaomi тоже большие «молодцы», правда в сфере смартфонов и роботов-пылесосов), а в том, что браслет шириной 31,8 мм всё же удобнее, чем 22,5 мм (ширина Xiaomi Smart Band 8).
Причём, никакого «штрафа» на удобство или эргономику эта увеличенная ширина не даёт. Ладонь отгибать это не мешает, спать тоже не мешает (если вы привыкли к носимым гаджетам во сне, конечно). Разве что, на руке хрупкой невысокой нимфы относительно миниатюрные браслеты Xiaomi действительно будут выглядеть изящнее.
Т.е. у Honor действительно более «мужские» браслеты.
Физическая кнопка у Honor Choice Band всего одна, но её более чем достаточно для управления. Причём, хотя кнопка круглая, крутить её бесполезно — устройство на это не реагирует. Могли бы, пожалуй, сделать вытянутую и менее выступающую кнопку, как у тех же Honor Watch ES.
В любом случае, 90% времени вы будете нажимать на сенсорный экран.
В нижней части браслета расположены необходимые датчики, а также магнитные контакты для зарядки. Они смещены от центра, из-за чего гаджет на зарядке выглядит… странно.
Экран и интерфейс
У фитнес-браслета 1,64-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 280х456 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Последнее очень даже круто т.к. есть немало браслетов с частотой обновления только 30 Гц — и да, это заметно.
Экран весьма яркий (500 кд/м2 — более чем достаточно даже летом в солнечный день), и даже поддерживает Always On Display (т.е. режим, когда он постоянно включён, с особым, минималистичным циферблатом). Всё бы хорошо, но… Датчика автояркости здесь нет. Это не какая-то уникальная проблема именно данного фитнес-браслета, даже более дорогие гаджеты (например, смарт-часы Amazfit Active) тоже могут не уметь автоматически подстраивать яркость экрана. Но это, надо сказать, напрягает.
Ну и, конечно же, на браслете можно менять циферблат — в приложении Wear Sync доступно около сотни различных вариантов, как с циферными часами, так и со стрелочными, плюс много различных как просто симпатичных, так и функциональных вариантов.
Если что, все циферблаты бесплатные. Да, бывает иначе!
Функции
Смарт-браслет Honor Choice Band умеет считать ваши шаги, измерять пульс, содержание кислорода в крови, также он показывает текстовые уведомления и предупреждает (в том числе вибрацией) о входящем звонке, позволяет управлять запущенной на смартфоне музыкой, измеряет качество и продолжительность сна, а также показывает данные о погоде.
На основании данных с основных датчиков вы также можете отслеживать следующие виды тренировок: бег на улице или на беговой дорожке, ходьба, езда на велосипеде (или на велотренажёре), прыжки со скакалкой, плавание в бассейне (браслет водонепроницаем), занятие на «эллипсе» и гребном тренажёре. Если вашей тренировки в этом списке нет, можно выбрать «другое» и просто следить за уровнем пульса.
Также в браслете есть мини-приложения для отслеживания менструального цикла, уровня стресса, плюс, можно вести записи основных данных, которые измеряет браслет.
Стоит отметить и водонепроницаемость 5 Бар. Не обращайте особого внимания на эти цифы, суть в том, что с браслетом можно плавать в воде (но не глубоко под водой!) — в бассейне, например. Хотя, и в солёной воде (в море) наверняка тоже можно, просто вам официально ни один производитель этого не разрешит.
Наконец, есть экспериментальная функция для управления камерой — по сути, это просто кнопка спуска затвора. Даже приложение камеры на смартфоне придётся запускать вручную.
Короче, функций не так много, но это стандартная история для фитнес-браслетов, и в этом их основное отличие от смарт-часов: нельзя играть музыку с самого устройства, нельзя принимать звонки, нельзя устанавливать приложение, и т.д.
Для взаимодействия с браслетом требуется установить приложение Wear Sync и выдать ему все необходимые разрешения на фоновую работу и доступ к уведомлениям.
Если честно, я нахожу странным, что для наушников Honor мне требуется приложение Ai Suite, а для браслета — Wear Sync. Почему нельзя было объединить все аксессуары в одно приложение? Да, это мелкая придирка (и если у вас наушники не Honor, у вас и вопроса такого не возникнет), но всё равно очень странно.
Автономность
Вообще, по сравнению с конкурентами у Honor Choice Band относительно невысокая автономность. Сам производитель заявляет про 12 дней работы, хотя обычно в таких случаях производители (те же Amazfit, Xiaomi) пишут про 14 дней. Что ж, если включить полный мониторинг и Always On Display, то время может сократиться и до дней 6. Это всё ещё немало — не придётся заряжать браслет каждый день или даже через день, но стоит иметь ввиду.
Конкуренты
|Honor Choice Band
|Huawei Band 8
|Xiaomi Smart Band 8
|Экран
|1,64'', AMOLED
|1,47'', AMOLED
|1,62'', AMOLED
|Разрешение экрана
|456x280 пикс.
|368х194 пикс.
|490х192 пикс.
|Водонепроницаемость
|5 Бар
|5 Бар
|5 Бар
|Время работы в режиме ожидания
|288 ч
|336 ч
|384 ч
|Размеры
|48,58х31,8х10,06 мм
|43,45х24,5х8,99 мм
|48х22,5х10,99 мм
|Масса
|30,7 г
|14 г
|27 г
|Цена
|3,5 тысячи рублей
|3,5 тысячи рублей
|3,5 тысячи рублей
Huawei Band 8
Главное преимущество фитнес-браслета от Huawei — он меньше по всем габаритам, легче, а работает при этом дольше. Разве что, экран может быть маловат, чтобы с ним комфортно работать. Ну и для работы с Huawei придётся помимо приложения-спутника ставить ещё и их собственный магазин приложений.
Xiaomi Smart Band 8
Фитнес-браслет Xiaomi работает дольше всех, имеет плюс-минус такие же функции, но узкий экран лично мне удобен (особенно текст уведомлений читать). Как я уже писал выше, это скорее женская «модель» — больше подойдёт для людей с маленькими руками.
Итого
Если смотреть на рынок фитнес-браслетов объективно, то можно увидеть, что между устройствами от различных производителей не так уж много различий. Даже цена одинаковая, если не брать скидок. У всех упомянутых в разделе «Конкуренты» браслетов есть и водонепроницаемость 5 Бар, и экран AMOLED, и стоят они 3,5 тысячи рублей, хотя именно на момент написания текста на Honor Choice Band действует скидка, и его можно взять за 3 тысячи.
Но даже с учётом этой скидки, это именно тот случай, когда выбирать браслет себе лучше ориентируясь на ваше личное доверие к бренду, ну или на второстепенные вещи — типа ширины экрана. Тут мои симпатии на стороне Honor, а вот ставить лишнее приложение для браслета Huawei я бы не хотел. Но это не такая уж большая разница.
Что касается точности измерения стандартных для таких устройств показателей (шаги, пульс, сон), то я бы не сказал, что Honor как-то выделяется в положительную или отрицательную сторону. Просто хороший браслет от давно зарекомендовавшего себя бренда.