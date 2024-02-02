Кандидат на покупку среди фитнес-браслетов 2023-2024 гг.

В нижней части браслета расположены необходимые датчики, а также магнитные контакты для зарядки. Они смещены от центра, из-за чего гаджет на зарядке выглядит… странно.

Экран и интерфейс

У фитнес-браслета 1,64-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 280х456 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Последнее очень даже круто т.к. есть немало браслетов с частотой обновления только 30 Гц — и да, это заметно.

Экран весьма яркий (500 кд/м2 — более чем достаточно даже летом в солнечный день), и даже поддерживает Always On Display (т.е. режим, когда он постоянно включён, с особым, минималистичным циферблатом). Всё бы хорошо, но… Датчика автояркости здесь нет. Это не какая-то уникальная проблема именно данного фитнес-браслета, даже более дорогие гаджеты (например, смарт-часы Amazfit Active) тоже могут не уметь автоматически подстраивать яркость экрана. Но это, надо сказать, напрягает.