По-настоящему умные часы, а не просто фитнес-браслет

По-настоящему умные часы, а не просто фитнес-браслетAmazfit Balance
Ferra.ru
Теперь, когда встаёт выбор «купить смарт-часы Huawei или Samsung», появляется ещё и вариант «присмотреться к Amazfit». По крайней мере, для владельцев Android-смартфонов, которые при всем желании не смогут воспользоваться Apple Watch.
Последние пару месяцев я активно тестировал новые часы компании — Amazfit Balance. До этого моим основным устройством были Google Pixel Watch и, как ни странно, они не то чтобы сильно выигрывают в сравнении с Balance.
Как выглядят
Первое, что встречает нас в самих часах — это экран. Он большой. Он яркий. И он очень четкий. Шутка ли — это 1.5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480 x 480 пикселей. Он позволяет вывести всю важную информацию на главный экран, делая не обязательным листание меню в 99% случаев.
Циферблатов огромное количество, свыше 200 шт. Есть и минималистичные, и навороченные
Правда, есть во всем этом своя «ложка дегтя»: автоматическая регулировка яркости хоть и есть, но она работает не полностью адекватно. То есть если яркость дисплея часов бьет в глаза, то исправить это лучше через специальное меню настроек — сами часы это делают достаточно лениво и медленно.
Чуть раньше я упомянул, что часы могут похвастаться 1.5-дюймовым экраном. Да и в целом, корпус устройства не особо компактный: 46 мм x 46 мм x 10.6 мм. Из этого следует, что Amazfit Balance подойдут не всем дамам — глаз на такие огромные часы могут положить лишь те, кто любит здоровенную электронику, чтобы как серьги у цыганок. У остальных девушек на руке будут гораздо уместнее смотреться 41-миллиметровые Apple Watch.
Если вы задаетесь вопросом: «какой во всём этом смысл, если с такими часами нельзя отлучиться далеко и они постоянно требуют зарядки?», я с вами полностью солидарен. Подобным болеют многие смарт-часы: начиная от Apple Watch и Samsung Galaxy Watch, заканчивая упомянутыми выше Pixel Watch от Google. К счастью, Amazfit Balance лишены этой болячки.
Что умеют
Живут часы заметно дольше, чем обещания политиков с экрана — примерно 20-21 день! При этом у меня включены все основные функции: отслеживание пульса, уведомления от приложений и о звонках, анализ сна и так далее.
Из того, что меня отдельно приятно порадовало, стоит отметить возможность принимать телефонные звонки (для чего в часы воткнули полноценные микрофон и динамик) и функцию «Готовность».
Разговаривать с часов очень удобно, особенно во время тренировок или приготовления еды — когда держать смартфон в руках не вариант, а пообщаться очень хочется. Качество динамиков и микрофона на хорошем уровне. Да, не флагманские смартфоны, но и уже гораздо лучше, чем было у самой Amazfit ещё пару лет назад.
А вот функция «Готовность» чуть замороченнее. Она изучает пульс владельца часов во время сна, его изменчивость, качество дыхания и температуру тела, после чего дает оценку общему состоянию его здоровья.
Но что ещё интереснее, Amazfit Balance говорят пользователю, насколько он готов к физическим нагрузкам. Отличная штука для тех, кто хочет тренироваться разумно, а не прийти в тренажёрный зал уставшем и поймать себе инфаркт на беговой дорожке.
Операционная система
Вообще, хоть я и расписал достаточно много всякого об устройстве, но я как будто намеренно прошел мимо главного — собственной операционной системы ZeppOS 3.
Внешне она напоминает смесь Wear OS от Google и watchOS от Apple. От первой система взяла меню уведомлений и настроек, а от второй — меню с установленными приложениями. Да, здесь как и в любой другой полноценной операционке, есть возможность поставить сторонние программы.
Их много, они разные, подборки самых интересных или полезных уже можно найти в интернете. Например, несколько вариантов есть тут.
Установить их достаточно просто:
- Нужно открыть приложение Zepp на смартфоне.
- Перейти в раздел «Профиль» и выбрать название часов в разделе «Мои устройства».
- Нажать на опцию «App Store». Здесь можно найти список поддерживаемых приложений для той конкретной модели часов, которая связана с приложением.
- Выберите любое приложение.
- Нажмите кнопку «Установить» и приложение будет установлено на ваши часы за несколько секунд. Само собой, как и любые другие уважающие себя смарт-часы, Amazfit Balance заточены под спорт. Другой вопрос — много ли людей на самом деле идут дальше подсчета шагов каждый день и просмотра количества часов, проведенных во сне?
Но если вы тот самый продуктивный сын маминой подруги, который каждый день тренирует свое тело, то здесь для вас уже всё предусмотрено. Кроме того, что часы могут отслеживать пульс и уровень кислорода в крови (SpO2), так в них ещё и «зашито» более 150 спортивных режимов, восемь из которых часы умеют распознавать автоматически.
То есть если вы решите прогуляться на улице либо в помещении, пробежаться на открытом воздухе или на беговой дорожке, а также устроить себе велосипедную прогулку на улице, поплавать в бассейне или же потренироваться на эллиптическом либо гребном тренажере, то часы сами это поймут и начнут тренировку.
Выбрать те или иные виды упражнений, которые определяются автоматически, можно прямо на самих часах, в меню «Настроек».
На что это похоже
Что же мы имеем по итогу? В мире, где каждый производитель пытается выстроить свою экосистему из смартфона, часов и еще каких-нибудь наушников, Amazfit выглядит независимым производителем и золотой серединой.
Часами, которые одинаково хорошо работают со смартфонами любых брендов. Даже с iPhone. И одинаково хороший вариант для покупки и для тех, кому кроме базовых функций + голосовых вызовов ничего не надо, и для тех, кто не против в будущем что-нибудь установить из приложений дополнительно.
Вот ещё бы этих приложений было побольше... Но не всё сразу — когда-то и в Huawei AppGallery было шаром покатить, да и в каком-нибудь RuStore тоже. Но вы сами помните, насколько быстро всё это завертелось, когда появился спрос и необходимость.