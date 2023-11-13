А что, если вместо бюджетного Xiaomi или Samsung взять флагманский смартфон Blackview?
Какое-то время назад смартфонам Blackview (как и Doogee, Umidigi, Oukitel, Jiayu, Coolpad, господи, сколько их всех...) пророчили, мол, «научатся делать смартфоны, подвинут дорожающие Xiaomi и поставят зажравшихся Samsung, LG и Sony с их ценами на место!». Я это слышал примерно с 2015 года. С тех пор LG в смартфонах умерли Sony почти умерли, а Xiaomi и Samsung уже сейчас подвинули, но уже силами Tecno и Infinix. Blackview ушли в производство защищённых смартфонах, но вот впервые за долгое время выпустили обычный современный мобильник среднего класса. Вот и сравним, доросли ли они до конкуренции со смартфонами производителей, которых мы обычно в России предпочитаем.
Blackview A200 ProFerra.ru
Внешний вид
Непривычно видеть в арсенале бренда, годами выпускающего неубиваемые смартфоны и планшеты, устройство, которое выглядит и ощущается в руках лучше, чем добрая половина нынешних пластиковых «обмылков». На этот раз никаких встроенных тепловизоров, мощных фонарей и «павербанков» под крышкой — лишь дизайн, свойственный современным смартфонам среднего класса. Круглые основные камеры на месте, экран-водопад тоже.
И если дизайном камер сложно кого-то удивить, то экран-водопад в смартфоне за 24 тысячи рублей заставляет надбровные дуги неподдельно подниматься высоко вверх. Просто откройте Яндекс.Маркет и посмотрите на то, что предлагают вам продавцы в диапазоне от 20 до 25 тысяч рублей. Да, там до сих пор попадаются смартфоны с каплевидными вырезами посреди IPS-панелей. В 2023 году-то! А тут яркий OLED (с дыркой по центру), спрятанный под стекло Gorilla Glass пятого поколения. Оно, кстати, в 80% случаев выдерживает падение с полутора метров на твердую поверхность. Вот она — привычка делать защищенные смартфоны.
Gorilla Glass 5, конечно, круто сохраняет целостность при падениях и во время внезапных встреч со связкой ключей, но вот с царапинами от песка в карманах и рюкзаках справляется слабовато: тестирование смартфона без защитной пленки привело к появлению небольших царапин, которые становятся заметны только под определенным углом обзора. И много времени на это не понадобилось, хватило лишь одних выходных.
Сканер отпечатков в Blackview A200 Pro подэкранный, за это спасибо технологии OLED, которая позволяет разместить оптическую систему дактилоскопии прямо под дисплеем. Срабатывает датчик корректно в большинстве случаев, добавлять несколько отпечатков одного и того же пальца мне не приходилось.
Физических кнопок всего две: качелька регулировки громкости и кнопка питания. Посажены крепко, из стороны в сторону не болтаются. А разъем только один — USB Type-C. Наушники придется подключать либо через Bluetooth, либо при помощи проводного переходника. Но таким положением дел сегодня вряд ли получится кого-то удивить.
Разъем для сим-карт гибридный, одну из них можно заменить на microSD-карту. На слоте можно разглядеть резиновую прокладку, что свидетельствует хоть и не о сертифицированной, но все-таки защите от воды.
Дисплей
Ругать технический прогресс в духе луддитов можно сколь угодно долго, однако он нам удешевил технологии так сильно, что теперь не самый крупный производитель электроники может позволить себе использовать нормальные OLED-экраны.
В Blackview A200 Pro установлен OLED-дисплей с диагональю 6,67”, Full HD+ разрешением и соотношением сторон 20:9. Производитель обещает пиковую яркость в районе 1300 кд/м2, однако мне пробиться выше отметки 450 кд/м2 не удалось даже с фонариком наперевес.
|Blackview A200 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|450/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|125%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000K
И, вроде как, 450 кд/м2 — не самый лучший показатель, если смотреть на то, что обычно нам обещают производители в рекламе. Но стоит отбросить все эти пиковые значение по тысяче канделл, как сразу выясняется, что на деле мало кто может предложить хотя бы 500 кд/м2. Realme 10 Pro+? Только если на 20 нит больше, чем A200 Pro. Лучше ситуация обстоит у флагманов. Вот в Huawei Mate 50 Pro можно обнаружить аж 489 кд/м2. Только стоит он все 80 тысяч рублей.
Ирония иронией, но ругать экран смартфона за то, что не выдает он эти маркетинговые 1300 нит в пике, все же не стоит. Он подкупает другим. Например, калибровкой и нормальной цветовой температурой, про которую в Infinix и Tecno вряд ли слышали. 7000 Кельвинов в смартфоне за 25 тысяч рублей!
В переводе на понятный человеческий язык это означает, что белый цвет на экране будет выглядеть нейтральным, почти без уклона в слишком теплые или слишком холодные оттенки. А вот цветовой охват мог быть и поменьше. В сочетании с нормальным балансом белого это не так критично для восприятия того же интерфейса системы и приложений, но вот фотографии на экране смартфона будут выглядеть все же не так, как на вашем мониторе или телевизоре. Вне категорий «лучше/хуже», просто немного иначе.
Оболочка
Пока вы все привыкали к MIUI, Magic OS и прочим китайским творениям в области разработки мобильных интерфейсов, где-то в недрах Blackview разрабатывали собственную Doke OS. Уже четвертого поколения. И нет, с компьютерной игрой, где надо «десять минут выпускать кишки», оболочка никак не связана.
Первое, что бросается в глаза — мимикрирование под самсунговский интерфейс One UI. Дизайн меню настроек такой же, шторка уведомлений выглядит вообще один в один. Непонятно, куда смотрели юристы южнокорейской компании, потому что навдохновлялись дизайнеры Blackview знатно.
Работает местная версия Android 13 быстро, разве что сами анимации какие-то чрезмерно резкие. Из-за этого создается ощущение, что смартфон иногда подлагивает. Хотя стоит тут же перейти на пролистывание каких-то элементов на экране, как все начинает работать исправно и без лишних подергиваний.
Среди предустановленных приложений нет откровенного треша. Пара собственных утилит, несколько игр, одно приложение для просмотра пиратских фильмов и сериалов и, конечно, RuStore. В остальном, Doke OS — типичная AOSP-прошивка, но с парой фишек в виде записи звонков «из коробки», например. А так, тут даже клавиатура родная, «гугловская». Кому как, а мне Gboard видеть приятнее, чем очередное нечто из Поднебесной, которое в любом случае пойдет под снос.
Производительность и автономность
Герой обзора работает благодаря процессору Helio G99 от MediaTek — классика для актуальных смартфонов из нижней части среднего сегмента. Чип в меру производительный, в меру прожорливый.
Смартфонов на Helio G99 выпустили, мягко говоря, дофига. Настолько этот процессор понравился производителям, что встретить его можно теперь и в абсолютно ущербном Poco M5 за 10 тысяч рублей (еще и с каплевидным вырезом), и во вполне нормальном Tecno CAMON 20 Pro, который стоит раза в полтора, а то и два, дороже. И не стоит путать последний с Tecno CAMON 20 Pro 5G. Казалось бы, отличие лишь в индексе «5G», однако за ним скрывается не только поддержка сетей пятого поколения, но еще и более бодрый Dimensity 8050.
Меня обрадовало, что в Blackview остановились на Helio G99, а не на Dimensity 6080 — его полной аппаратной копии, только с урезанной почти на треть частотой видеочипа Mali-G57 MP2. Ну и со слегка разогнанными основными ядрами Cortex-A76 (2,4 ГГц против 2,2 ГГц). С Helio G99 вы хотя бы не становитесь жертвой бездарного маркетинга, где под видом нового процессора с четырехзначным индексом вам впаривают чуть обрезанные характеристики за большую сумму. Результаты в бенчмарках у обоих процессоров разнятся слабо — всего на несколько процентов. И эту разницу можно запросто отнести к погрешностям при тестировании.
Оперативной памяти добавили по самую верхнюю границу возможностей процессора — 12 ГБ. Достаточно, чтобы приложения и игры не вылетали из фона. Ну а если нужно еще больше оперативки, то ее можно добавить за счет выделения места на внутреннем накопителе. И вот мы получаем смартфон с 24 ГБ оперативной памяти. Что с автономностью?
Лишние 50 мАч позволяют обгонять ближайших конкурентов на пару процентов в нашем тесте автономности, но вот тягаться с актуальной номерной линейкой Realme смартфон не может. Там при стандартных 5000 мАч показатели лучше, в среднем, на процентов десять.
На зарядке экономить не стали, как это бывает у Honor, например. Полноценные 66 Вт с поддержкой Power Delivery заряжают аккумулятор емкостью 5050 мАч за час. Кабель для зарядки несвойственен ценовой категори: коннекторы Type-C тут по обоим концам провода.
Камера
Всего у смартфона три камеры: основная с разрешением 108 Мп и диафрагмой f/1.6 (Samsung ISOCELL HM6), широкоугольная на 8 Мп с диафрагмой f/2.4 и отдельный макро-модуль с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2.4. Зачем нужен последний? Я так и не понял. Снимать на него можно, но результаты плачевные.
Основная камера камера хорошо справляется со съемкой в режиме 108 Мп. Снимки резкие, детализированные. На кадре ниже можно запросто пересчитать все капли воды на стеклах очков. Но почему-то даже тут заметны неестественные узорчатые паттерны постобработки.
В условиях освещения без естественного света модуль снимает приемлемо, но для этого ему необходимы мощные источники света вокруг. Без них местный HDR пытается доработать картинку, теряя при этом неплохую исходную детализацию. Так что снимать лучше без HDR. И шумов меньше, и характер картинки становится чуть более естественным.
Использование столь больших разрешений позволяет производителям не задумываться над установкой отдельного зум-модуля. Вроде бы все круто и здорово, но на деле все оборачивается потерей детализации. И промышляют таким... все. Вот как выглядит двукратное увеличение в сравнении с обычным фокусным расстоянием.
Широкоугольный модуль тут просто существует. Вряд ли он пригодится где-то вдали от ярких солнечных пейзажей, потому что стоит солнечным лучам хоть немного скрыться из кадра, как итоговая картинка сразу же теряет в качестве и рассыпается на пиксели.
Ограничивать возможности смартфона в съемке видео не стали, аппаратный потенциал процессора использован полностью. Поддержка 2K есть, но, естественно, ни о какой оптической стабилизации и 60 к/c речи идти не может. Зато хорошо отрабатывает программная стабилизация.
Самое интересное, что в процессе съемки вы эту стабилизацию не видите вообще. В видоискателе трясется все, что только может трястись. Стоит же перейти в галерею, как видео сразу становится плавным, без сильных искажений перспективы. Работает это при любом выбранном разрешении съемки.
Фронтальная камера снимает… как и любая другая фронтальная камера в этом ценовом сегменте — так себе. Нынешние 16 Мп какие-то совсем другие, нежели 16 Мп в 2017 в OnePlus 3T, например. Детализации маловато, шумов куча. И это проблема не только этого смартфона. Посмотрите на примеров снимков из любого другого нашего обзора. Беда пришла ко всем, короче. То ли программисты, которые занимались оптимизацией модулей, закончились, то ли производство мобильных сенсоров деградировало настолько, что разницу между бутафорскими 2 Мп в макро-модуле и 16 Мп во фронтальном сенсоре теперь фиг разглядишь.
Конкуренты
|Blackview A200 Pro
|Realme 10 Pro+
|Tecno CAMON 20 Pro 5G
|Операционная система
|Android 13 + Doke OS 4.0
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Android 13 + HIOS 13
|Экран
|AMOLED, 120 Гц, 6.67", 1080 x 2400 п., 20:9, 395 PPI
|AMOLED, HDR10+, 120 Гц, 6.7" inches, 1080 x 2412 п., 20:9, 394 PPI
|AMOLED, 120 Гц, 6.67", 1080 x 2400 п., 20:9, 395 PPI
|Процессор
|Mediatek Helio G99, 6 нм, 8 ядер (2 ядра 2,2 ГГц Cortex-A76 + 6 ядер 2.0 ГГц Cortex-A55)
|Mediatek Dimensity 1080, 6 нм, 8 ядер (2 ядра Cortex-A78 2,6 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 2 ГГц)
|Mediatek Dimensity 8050, 6 нм, 8 ядер (1 ядро 3.0 ГГц Cortex-A78 + 3 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G68 MC4
|Mali-G77 MC9
|Оперативная память
|12 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|256 ГБ
|256 ГБ
|Слот MicroSD
|Есть
|Нет
|Есть
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 108 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.67", 0.64 мкм, PDAF
|Основная: 108 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.67", 0.64 мкм, PDAF
|Основная: 64 Mп, f/1.7, PDAF
|Широкоугольная: 8 Мп, 117˚, 1/4.0", 1.12 мкм
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 16 мм, 112˚
|Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 16 Mп, 1/3.0", 1.0 мкм
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.5, 25 мм
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.5, 24 мм
|Аккумулятор
|5050 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|162,2 x 73,6 x 8,6 мм
|161,5 x 73,9 x 7,8 мм
|163,4 x 76,7 x 7,8 мм
|Вес
|196 г
|173 г
|193 г
|Цена
|22-24 тысячи рублей
|24 тысячи рублей
|25-26 тысяч рублей
Realme 10 Pro+ 5G
Во многом похожий смартфон, но с гораздо более продвинутой оболочкой, вместо AOSP-подобной прошивки с элементами дизайна из самсунговского One UI. Ценник у них тоже схожий. Правда, за одни и те же 20-23 тысячи рублей вы получаете 8 ГБ оперативной памяти у Realme против 12 ГБ у Blackview. Realme с таким же объемом оперативки обойдется вам на тысяч пять дороже.
В руках ощущается 10 Pro+ не так приятно, как герой обзора, но зато снимает лучше при наличии точно такого же основного сенсора. А еще обновления ПО будут приходить постоянно. Google хоть и упрощает процесс выпуска обновлений, но как будут обстоять дела в случае с Blackview — не до конца ясно.
Tecno Camon 20 Pro 5G
Жрущий процессор (жрет при этом не только аккумулятор, но и сам себя при помощи троттлинга, такой вот уроборос) и хорошая камера. Примерно так можно охарактеризовать этот смартфон.
Стоит, обычно, дороже героя обзора, но если постараться и внимательно прошерстить предложения, то внезапно окажется, что приобрести его можно почти за ту же цену, которую просят за A200 Pro. Только вот оперативной памяти будет меньше и никаких экранов-водопадов. Хотя последнее может стать большим плюсом для адептов церкви свидетелей ложных нажатий на экранах такого типа.
А ещё... ну, можете на Ozon Global взять Xiaomi Redmi Note 12S 8/256 за 15-17 тысяч рублей — это, как подобает у Xiaomi, любящей перевыпускать старьё, Redmi Note 11 Pro 4G. В нём процессор уже не G99, а G96, но скорость работы сравнимая. И камера... вроде бы тоже сравнимые 108 Мп без оптостаба, но уже не Samsung HM6, а Samsung HM2 (сенсор немного крупнее, но качество съемки немного ниже). В целом, тоже выгодный вариант.
Итого
Вообще, я взял этот смартфон для того, чтобы похихикать и пальцем потыкать в производителя со словами: «Вот видите же — так ничего и не изменилось!». Но, то ли создать смартфон в современных условиях — это как два пальца об асфальт и никаких супер-навыков инженерии и опыта не требует (а почему тогда у LG, HTC и Sony не получается до сих пор?), то ли китайские производители, которых мы в России потеряли из виду, понемногу прогрессировали... В общем, получился обычный нормальный смартфон — если до пресловутого Realme 10 Pro+ он в мелочах чуть-чуть не дотягивает, то с Tecno и Infinix это один и тот же уровень. Что в современных условиях переводится на человеческий язык как «Если ты не дохрена эстет-фотограф, будешь доволен».
С камерами все, в принципе, тоже терпимо. То есть, если вам была нужна нормальная основная камера от этого Blackview, то он предлагает лучшее из того, что есть сейчас у актуальных конкурентов. Но только технически. Местный софт порой как-то странно сжимает снимки, отчего у них пропадает детализация. Ну а я просто напомню, что Realme 10 Pro+ начинал снимать «на все деньги» только в поздних прошивках, либо после установки нужной модификации Google Камеры. Здесь ситуация аналогичная, только подходящую версию «гкама» вы вряд ли найдёте — слишком малоизвестный это смартфон для западной публики (которая в основном модифицированием Google Camera занимается, а наши знай на форум 4PDA это перезаливают потом).
Зато в плане начинки это из самых выгодных смартфонов. За 22-23 тысячи вы получаете 12 ГБ оперативной памяти, которые еще и удваиваются за счет внутренней памяти. Мало внутренней памяти? Покупаете microSD и вообще забываете про нехватку места.