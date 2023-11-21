Что вы теряете, когда покупаете смартфон с «4G» вместо «5G» в названии

Что вы теряете, когда покупаете смартфон с «4G» вместо «5G» в названииНа примере Infinix Zero 30 4G
Если у вас сейчас возникло дежавю, то прекрасно вас понимаю, ведь совсем недавно мы выпустили обзор другого очень похожего смартфона — Zero 30 5G. И нет, LTE-версия, о которой пойдет речь сегодня, отличается не только модулем связи. Это другой смартфон, хоть и в очень похожем корпусе.
Ferra.ru
Кажется, мы все зря шутили над длинными названиями смартфонов. Производители поняли, что их мало кто запоминает в таком формате, поэтому совсем уж убогих наименований вроде Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE вокруг стало ощутимо меньше. А вот потребность хотя бы как-то обозначать «облегченные» модели у производителей осталась. Теперь же о задушенных характеристиках нам сообщает не индекс Lite, SE, и прочиее, а скромная отметка 4G в названии, про которую раньше вспоминали едва ли.
Кстати, не всегда отметка 5G обозначает, что смартфон упрощённый. Иногда бывает наоборот — Xiaomi Redmi Note 10 5G был хуже, чем «просто Xiaomi Redmi Note 10»; Realme 9 5G был хуже, чем стандартный Realme . Но это было раньше, когда 5G означал «Нам тут пришлось поставить процессор с поддержкой сетей пятого поколения. Такие процессоры дорогие, но китайцы не берут мобильники без 5G, поэтому 5G-версию мы сделали, но сэкономили на качестве экрана и камере». Сейчас 5G наоборот означает «Это смартфон в том виде, в котором мы его задумывали продавать изначально», а 4G-версия — это либо что-то, что собрали из старья (привет Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G, который слепили из Redmi Note 10 Pro), либо то, что раньше выходило бы с индексом Lite.
И сегодня у нас на обзоре Infinix, который среди производителей смартфонов вроде бы и без того на ультра-дорогой и люксовый сегмент не претендовал. И вот мы обозревали его флагманскую модель 2023 года в варианте 5G (флагманскую для Инфиникса — так-то это смартфон среднего класса). А теперь посмотрим на его 4G-вариант, который, если сравнивать две модификации по табличкам в магазине, только процессором-то и отличается. Или нет?
Внешний вид
Спустя восемь лет с момента выхода LG G4, одного из немногих кожаных смартфонов, до дизайнеров снова дошло, что кожа и прочие нестандартные материалы в смартфонах — это здорово. Ну, во-первых, никто и никогда не осмелится сказать, что у вас скучный смартфон. Во-вторых, текстурированные материалы в использовании приятнее и практичнее, чем глянцевые поверхности, которые собирают царапины на раз-два. Глядишь, так и когда-нибудь и к металлическим корпусам вернемся. Эх, мечты...
В случае с Zero 30 Pro речь идет не о полноценной коже, а об ее пластиковой имитации. Это такое приятное покрытие, которое не скользит в руках и красиво смотрится. Особенно в нашей зеленой расцветке. Но эти золотые вставки, из которых состоит весь остальной корпус… за всех говорить не буду, но мне не очень нравятся. Обладатели золотых пистолетов всё равно такой смартфон не купят, а в руках обычного человека в обычной повседневной одежде золотисто-зелёный смартфон будет выглядеть... странно.
Смартфон получился тонким. Толщина всего 7,9 мм, что сопоставимо с толщиной доброй половины флагманов. При этом аккумулятор тут полноценный, с 5000 мАч, ёмкость не стали обрезать, как в своё время сделали в Samsung Galaxy S21 FE, Realme GT3 и т.д.
Отдельные модули камер сзади не выступают над корпусом и вынесены в единый блок. Выглядит здорово, да и на деле практично — когда смарфтон лежит на столе, он не раскачивается из стороны в сторону. Только вот изобилие камер на задней спинке — бутафория, как дополнительные маленькие круглые «динамики» рядом с большими в каких-нибудь дешёвых китайских. Действительно рабочий (на который можно фотографировать) сенсор камеры сзади только один.
Зачем тогда наплодили остальных? Ну, вы понимаете — общество требует, нужно соответствовать. Это как надутые губы (или сиськи) у иных студенток сегодня — считают, что красиво и сексуально. Вот и в смартфонах тоже что-то подобное, только берут уже не размером, а количеством.
На измененной камере внешние отличия от Zero 30 5G заканчиваются — это все тот же смартфон со здоровенным экраном-водопадом, подэкранной дактилоскопией и стереодинамиками. От защитного стекла Gorilla Glass 5, которое использовалось в Zero 30 5G, в Infinix отказываться не стали, оно перешло и в эту модель. Это круто.
Разъем для подключения наушников так и не завезли, но зато в комплект поставки добавили переходник с разъема 3,5 мм на Type-C. Нет в смартфоне и слота для карт памяти — лоток отформован только под две SIM-карты, поэтому придется учиться жить с 256 ГБ на борту.
Дисплей
От дешманского наследия (наподобие ручных стеклоподъёмников в машине-иномарке) — сканера отпечатков в боковой кнопке (кнопке питания) — Infinix в своих старших смартфонах избавились, слава богу. Сканер подэкранный, работает хорошо.
Технологии так быстро дешевеют, что производителям уже почти ничего не стоит использовать загнутые на боковины корпуса дисплеи. И даже если вы смартфон с таким экраном уроните и разобьёте экран в «паутинку», его замена обойдётся намного дешевле, чем было ещё пару лет назад. Просто взгляните на условном AliExpress сколько стоят экранные модули от AMOLED-телефонов. Вы будете приятно удивлены, обещаю. И, что самое интересное, нынешние недорогие «оледы» выдают качественную картинку даже в новых для России брендах (Infinix, Tecno, да даже Blackview, как ни странно).
|Infinix Zero 30 4G
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|474/1,1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|125%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,4
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700K
Экран в Infinix Zero 30 здоровенный — 6.78” с разрешением Full HD (1080 x 2400 п.). Настроен хорошо, придраться к чему-то сложно. Максимальная яркость в ручном режиме регуляровки — 474 кд/м2. Примерно как в Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G и немного больше, чем в Samsung Galaxy A54. В авто-режиме обещают до 950 кд/м2. Вряд ли смартфон выдаст настолько яркую картинку, но эдак на 700 кд/м2 можно надеяться смело, что для смартфонов среднего уровня... ну, не рекорд, но нормально.
А вот сверхвысокую частоту обновлений экрана этот «финик» от старшей версии не унаследовал. Вместо 144 Гц тут только 120 Гц, которые используются не для игр (железо-то не флагманское, а вы как хотели?), а для плавного отображения интерфейса. Кстати, о нем.
Оболочка
До недавнего времени оболочка XOS на Infinix была одним из самых быстрых Android-интерфейсов для смартфонов с недорогим железом (Самсунги и Сяоми на таких же процессорах ворочались намного медленнее, поверьте нам). И до сих пор всё было именно так.
Но вот в Infinix Zero 30 4G куча программных фишек, развернутых на слабом железе, уже не «летают», к сожалению. Приложения открываются… долго. Даже запуск несчастной «камеры» нужно ждать учтиво и с терпением — сфотографировать что-то быстро и в моменте вряд ли успеете.
И от повышенной частоты обновлений, которая призвана сделать анимации чуть более плавными, ситуация лучше не становится. Мозг и с ней считывает все подергивания текста и прочих элементов. Выдвигаете сверху какое-нибудь меню, а оно съезжает не плавно, словно режим 60 Гц никто и не выключал. Процессору пора на заслуженный отдых? Да вряд ли, всё-таки в остальных Infinix мы такой проблемы не встречали — наверное, что-то не так с оптимизацией прошивки и потом поправят (надеюсь).
В остальном, оболочка приятная внешне, но некоторые моменты заставляют удивляться. Два магазина приложений вдобавок к Google Play? Да запросто (и нет, мы не про RuStore сейчас, а про китайские магазины приложений).
Но подкупает оболочка другим: звонки здесь записываются без каких бы то ни было проблем и даже приложения-клоны создаются в два клика.
Умных функций много, но не все доступны на русском языке. Анализ содержимого экрана при нажатии двумя пальцами, например, поддерживается только на английском, китайском, хинди и прочих эльфийских языках. Зато оконный режим реализован удачно. Сделано явно не хуже, чем у Realme (это, все-таки, ближайший конкурент по количеству наворотов в оболочке), пользоваться окнами можно без появления жгучей боли в районе пятой точки. За это плюс.
Нормально, в целом, но быстродействие оболочки конкретно на этой модели нужно дорабатывать, это 100%.
Производительность и автономность
Ткните пальцем в любой смартфон в ценовом диапазоне от 20 до 25 тысяч рублей, и вы почти наверняка попадете в какое-нибудь устройство на тайваньском чипе Helio G99, который от MediaTek. Аналогичные ему по мощности Snapdragon 4 Gen 1, Unisoc T770, Snapdragon 480 Plus 5G и Snapdragon 690 5G, в теории, существуют, но вы видели хоть один смартфон на их базе в продаже? Я — нет.
Насколько это хороший процессор с учётом того, что Infinix Zero 30 4G стоит 25-27 тысяч рублей? Ну, вот вам картина из официальной розницы (цены берём по DNS):
|Смартфон
|Цена (оф.розница)
|Процессор
|Разница в производительности
|Infinix Zero 4G
|27 тысяч рублей
|Helio G99
|Считаем отсюда
|Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
|28 тысяч рублей
|Snapdragon 732G
|Одинаково
|Tecno Camon 20 Pro 5G
|26 тысяч рублей
|Dimentisy 8050
|Быстрее на 60%
|Samsung Galaxy A34
|31 тысяча рублей
|Dimensity 1080
|Быстрее на 13%
|Infinix Note 30 VIP
|29 тысяч рублей
|Dimensity 8050
|Быстрее на 60%
|Xiaomi Poco X5 5G
|27 тысяч рублей
|Snapdragon 695
|Быстрее на 6.5%
|Honor X9a
|29 тысяч рублей
|Snapdragon 695
|Быстрее на 6.5%
|Xiaomi Poco F4
|30 тысяч рублей
|Snapdragon 870
|Быстрее на 75%
|Samsung Galaxy M33
|30 тысяч рублей
|Exynos 1280
|Одинаково
Ну, понятное дело, что это всё очень разные смартфоны со своими плюсами и минусами — у Самсунга M33, например, за 30 тысяч сpaный IPS-экран и 128 ГБ, например. Но я думаю, что вы уже заметили общую тенденцию:
По такой цене есть смартфоны, которые быстрее, есть немного смартфонов с аналогичной производительностью, но нет смартфонов, которые были бы медленнее.
У самого Infinix есть радикально более быстрый смартфон (один из самых быстрых среди себе подобных) по аналогичной цене.
А почему так? Потому что в Zero 4G деньги ушли в том числе на красивый корпус и более-менее качественную камеру. Вон, есть Poco F4, у которого корпус — пластик уровня мыльницы в вашей ванной, камера — дешман. Зато процессор быстрейший. Тут как говорится, «кто на что учился». Или, в данном случае со смартфонами — какой производитель на что потратился в одном и том же бюджете на постройку мобильника.
Можно ли играть на Helio G99? Да, можно: почти все современные игры тут будут чувствовать себя отлично, включая CoD: Mobile или Genshin Impact. Правда, не на максимальных настройках графики, но все же с нормальной частотой кадров. Сильно лучше дела обстоят у старичка PUBG: Mobile. В нем можно и настройки выставить ближе к максимальным, и в частоте кадров при этом не потерять.
При этом процессор не перегревается, не греется и ведет себя стабильно. Да и по части поддержки сенсоров камер он выглядит лучше, чем избитый Snapdragon 695. Helio G99 хотя бы умеет в съемку 2K-видео, чего не скажешь про 695, возможности которого остановились на поддержке Full HD.
В плане автономности никаких откровений — она тут, как видно по таблице, средняя. Ни хорошая, ни плохая. Комплектная зарядка PD 3.0 на 45 Вт обеспечивает 75 процентов заряда за полчаса, что запросто конвертируется в почти целый рабочий день неспешного использования. С висящим в фоне VPN-клиентом (2023 год, итоги), но без запуска игр.
Камера
В сравнении с 5G-версией, Zero 30 4G немного подрезали. Если у 5G-версии была и основная камера, и сверхширокоугольная (для съёмки всяких невпихуемых в кадр вещей), то тут только одна, основная.
Это модуль Samsung ISOCELL HM6 с разрешением 108 Мп, лишённый оптической стабилизации, в отличие от 5G-модификации смартфона.
Этот сенсор Samsung похож на Helio G99, только из мира камер. Недорогой, снимает терпимо за свои деньги. Правда, все еще зависит от того, насколько хорошо производитель допиливает напильником алгоритмы съёмки. В Realme, например, с этим сенсором уже научились управляться, а вот у производителей вроде Blackview качество съёмки с абсолютно такой же моделью камеры обстоят хуже. Infinix где-то посередине.
Днем камере удается снимать без нареканий, а вот ночная съемка значительно скрадывает цвета и оттенки в итоговых снимках. Но хотя бы не уничтожает кадр месивом из шумов, как это было в Blackview A200 Pro, например.
Со съемкой видео есть прогресс, даже если сравнивать смартфон с теми «финиками», что выходили в свет год-два назад. Программная стабилизация стала лучше, мелкую тряску она убирает запросто. Поддержка записи в разрешении 2K есть, в этом смартфон ограничивать никто не стал. Короче, возможности чипа использованы по полной программе.
Окей, основную камеру не испортили. Но вот фронтальная камера тут... как-то не впечатляет с учётом того, что в ней целых 50 мегапикселей, а перед нами смартфон за почти 30 тысяч рублей.
Нет, днём она фотографирует нормально (но сейчас любая фронтальная камера смартфона за 30 тысяч рублей фотографирует нормально). Но вот ночью, допустим, я сделал снимок и решил его немного увеличить в галерее. Что меня ждет? Шумы, потеря детализации и общий печальный характер картинки.
В общем, если сенсор этой фронтальной камеры и может отличиться в лучшую сторону от конкурентов, то это только если у вас смартфон закреплён на штативе, а вы такой весь из себя видеоблогер, пишете речёвку в хорошо освещенной комнате, при этом вам дополнительно подсвечивают морду лица. Тогда да.
Конкуренты
Хотел бы я сказать, что в официальной рознице вместо этого Инфиникса до 30 тысяч рублей есть варианты повеселее, но... чёт на самом деле нет. Есть всесторонне улучшенный (лучше основная камера, есть сверхширокоугольная, есто водозащита, процессор немного быстрее) Samsung Galaxy A34, но Infinix стоит 27 тысяч (ровно), а Самсунг — 31 тысячу, но это вариант с 128 ГБ. Как-то паршивенько покупать смартфон с таким количеством памяти (из которых по факту свободными из коробки будут дай бог 100 ГБ) за тридцать тыщ. А 256 ГБ-вариант Самсунга уже обходится в 34 тысячи рублей — семь тысяч нужно будет достать из кармана и добавить ради него. В Москве может людям и пофигу, в регионах на разницу в 7 тысяч можно ребёнку какой-нибудь бюджетный смартфон купить, например...
И даже с Xiaomi что-то лучшее за 27 тысяч вы не купите — 256-гигабайтный Poco X5 Pro стоит 35 тысяч рублей, как и Самсунг. Только без водозащиты. Зато с очень мощным (за эти деньги) процессором и неплохой камерой. Есть Poco F4 с ещё более мощным процессором, но у него камера уже будет паршивенькой. И, опять таки, 8 тысяч доплаты за Xiaomi...
Но в 2023 году россиянам уже, в целом, пофигу на официальность смартфона — берут в кредиты дорогущие iPhone без гарантии производителя и с риском блокировки со стороны американского Apple, и не парятся же! Да и из Китая всякое на AliExpress и Ozon Global заказывают с удовольствием уже без страха китайских продавцов, в отличие от доковидных времён, например.
Поэтому в конкуренты бсначала берём в честное (официальные цены против официальных в одном и том же DNS, для ориентира) сравнение один смартфон. А второй — в нечестное сравнение уровня «мне пофигу на всё, я готов ждать мобильник месяц из Китая, а потом настраивать его до пригодного к использованию состояния — лишь бы радикально более крутые характеристики были!».
Tecno Camon 20 Pro 5G
Вместо вроде бы нормального, но заколебавшего двухлетнего Xiaomi Redmi Note 10 Pro (который теперь продаётся под именем Redmi Note 12 Pro 5G) за 27 тысяч в оф.рознице хороший конкурент для Infinix Zero 30 4G — Tecno. Не путайте Camon 20 Pro 5G с Camon 20 Pro, второй смартфон радикально хреновее по качеству камеры. Но мы отвлеклись:
Оболочка системы практически такая же (Infinix и Tecno входят в один концерн Transsion, наподобие концерна BBK, в который входят Realme, Oppo, Vivo и OnePlus), экраны близки по качеству и яркости и даже материалы корпуса у Tecno... ну, на ощупь чуть более дешёвые, а с виду — ух, настолько же хороши, кожа-рожа, все дела.
С камерами ситуация сложная:
- Tecno качественнее фотографирует, особенно ночью. Потому что сенсор примерно равен по размеру и динамическому диапазону, но ещё и подкреплён у Tecno оптической стабилизацией, которая выручает в съёмки ночью и в пасмурную погоду.
Зато в Tecno есть слот для карт памяти и Always-on-display (ну, если вас не смущает, что с часами и уведомлениями на заблокированном экране смартфон будет разряжаться быстрее).
Селфи-камера в Tecno похожа по качеству съёмки фото на Infinix, но видео на фронтальную камеру Infinix получается более качественным (как в мессенджерах при созвонах, так и при записи через приложение камеры).
Короче, Infinix более красивый, лучше по автономности и скорости зарядки, Tecno быстрее и в целом не в ущерб качеству камер. Это звоночек, что Zero 30 4G похудеть бы в цене немного, всё-таки красота красотой, а за Helio G99 двадцать семь тысяч — это дорого.
Realme GT Neo 5 5G
Не путайте с Realme GT Neo 5 SE, который тоже хороший смартфон, но хуже.
Что такое GT Neo 5? А это тот же самый Realme GT3, за который Realme в России ломят 80 тысяч рублей (там 1 ТБ-версия с супер-быстрой зарядкой 240 Вт, но тем не менее), а почти по себестоимости — за 24-28 тысяч рублей с доставкой из Китая через Ozon Global и AliExpress.
По такой цене вы получаете смартфон с камерой IMX890 (такая же установлена в OnePlus 11, Oppo Reno 10 Pro, Oppo Find X5 Pro и по качеству стоит примерно между iPhone 15 и 15 Pro), процессором Snapdragon 8+ Gen 1 (в 2.3 раза быстрее, чем процессор в Infinix Zero 30 4G), сверхширокоугольной камерой (которой у Zero 30 4G нет), более быстрой зарядкой при сравнимой автономности.
Но ничего не бывает бесплатно: помимо очевидного отсутствия гарантии (она в Ozon Global и AliExpress как бы есть, но обычно китаец-продавец отвечает «Ничего не знаю, это вы сами сломали!», а маркетплейсы встают на его сторону) у вас ещё будут некоторые дополнительные нюансы:
Смартфон приедет во вскрытой упаковке. Потому что Realme использует региональную блокировку и по идее этот GT Neo 5 должен был из-за неё перестать ловить сеть. Но китайские продавцы вскрывают целлофанчик, прошивают смартфон и снимают с него блокировку, а потом кладут его обратно в коробку и отправляют покупателям в РФ.
При первом включении скорей всего напишет 您好，让我们继续进行设置 с кнопочкой внизу. В ней уже придётся переключаться на русский язык.
Когда через Далее - Далее дойдёте до главного экрана (рабочего стола), придётся по инструкции устанавливать Google Play из китайского магазина.
Установить самостоятельно Gboard (Google-клавиатуру), потому что в стандартной клавиатуре китайской версии Realme раскладки с кириллицей нет.
Удалить приложения с иероглифами (а их там много).
Даже после этого будут свои приколы. Например, в отличие от глобальных смартфонов, в китайском почти никогда не будут обновляться приложения в Google Play в фоновом режиме и не будут приходить уведомления от Gmail. Потому что для смартфона это не родные, а чужеродные приложения (хоть и полностью работоспособные). Ну и прочее по мелочи.
Но если вы прям фанат максимально крутых по характеристикам смартфонов, которые в оф.рознице РФ стоят в разы дороже, и готовы перевоспитать смартфона-китайца в европейца — это ваш вариант, дерзайте. Мы вас обо всём предупредили.
Итого
С одной стороны, Infinix Zero 30 5G дороже на 8 тысяч рублей и стоит 35 тысяч рублей на момент публикации этого обзора. Что существенно дороже.
С другой — у него мощнее процессор (прям ощутимо быстрее всё работает), лучше фотокамера, есть дополнительная сверхширокоугольная камера, заметно качественнее съёмка видео, быстрее зарядка и время работы от аккумулятора почти такое же, даже немного лучше.
А в Zero 30 4G подрезали характеристики то тут, то так для экономии... и от всех преимуществ осталось только то, что смартфон красивый, выглядит дорого, в руках ощущается классной вещью (приятнее по качеству материалов всех остальных смартфонов в этом бюджете).
Но процессор, с учётом нынешней цены в 27 тысяч рублей, не прям ужасный, а самый простенький, который только может быть. Ворочается более-менее терпимо, но полно смартфонов, которые при аналогичной цене намного быстрее. И если бы это компенсировалось более качественной, чем у конкурентов камерой, то и x[ен бы с ним, с запасом мощности процессора. Но камера тут тоже среднестатистическая — не ужасная, но и какого-то преимуществ в сравнении с конкурентами не наблюдаем.
В пользу покупки остаётся всё тот же аргумент — очень дорогой на вид и на ощупь смартфон с более быстрой, чем у «одноклассников», зарядкой и настолько же хорошим дисплеем. Я бы что-то такое маме или папе подарил — людям, которые в эти ваши запрещённые в РФ экстремистские Instagram фотографии не выкладывают и в навороченные игры с мобильника не рубятся, а вот корпус из металла и кожзама заценят ещё как!
Но остальные-то люди, включая школьников, студентов и просто работяг хотят либо запаса мощности процессора (для поигрунькать и чтобы момент, когда мобильник начнёт тормозить, начался позже, чем у маломощных смартфонов), либо камеры, с которой можно выпендриваться качественными фотографиями в соцсетях. Не то, чтобы за 30 тысяч рублей в оф.рознице были пригодные для этого смартфоны. Просто для игр по аналогичной цене будет уместнее Infinix Note 30 VIP или тот же Tecno Camon 20 Pro 5G.
А для качественной камеры либо берите на Ozon Global что-то ядрёно навороченное из китайских версий Realme и OnePlus, либо вместо смартфона за 27 тысяч покупайте 128-гигабайтный Samsung Galaxy A54 в оф.рознице — и будут вам камеры, которыми уже можно повыпендриваться.
Infinix Zero 30 4G на этом фоне — как современная Motorola SLVR L7, если вы достаточно старый и помните такую. Тоже была очень красивым телефоном, который на фоне уродливых внешне, но функциональных Symbian-смартфонов Nokia и более дорогих, но более крутых по камере Sony Ericsson K-серии (Cybershot) терялся. Но любителей красивых мобильников это не останавливало. Не повымерли ли любители прекрасного в России за последние годы нескончаемых кризисов? Вот и поглядим.