Что вы теряете, когда покупаете смартфон с «4G» вместо «5G» в названии

Со съемкой видео есть прогресс, даже если сравнивать смартфон с теми «финиками», что выходили в свет год-два назад. Программная стабилизация стала лучше, мелкую тряску она убирает запросто. Поддержка записи в разрешении 2K есть, в этом смартфон ограничивать никто не стал. Короче, возможности чипа использованы по полной программе.

Окей, основную камеру не испортили. Но вот фронтальная камера тут... как-то не впечатляет с учётом того, что в ней целых 50 мегапикселей, а перед нами смартфон за почти 30 тысяч рублей.

Нет, днём она фотографирует нормально (но сейчас любая фронтальная камера смартфона за 30 тысяч рублей фотографирует нормально). Но вот ночью, допустим, я сделал снимок и решил его немного увеличить в галерее. Что меня ждет? Шумы, потеря детализации и общий печальный характер картинки.

В общем, если сенсор этой фронтальной камеры и может отличиться в лучшую сторону от конкурентов, то это только если у вас смартфон закреплён на штативе, а вы такой весь из себя видеоблогер, пишете речёвку в хорошо освещенной комнате, при этом вам дополнительно подсвечивают морду лица. Тогда да.

Конкуренты

Хотел бы я сказать, что в официальной рознице вместо этого Инфиникса до 30 тысяч рублей есть варианты повеселее, но... чёт на самом деле нет. Есть всесторонне улучшенный (лучше основная камера, есть сверхширокоугольная, есто водозащита, процессор немного быстрее) Samsung Galaxy A34, но Infinix стоит 27 тысяч (ровно), а Самсунг — 31 тысячу, но это вариант с 128 ГБ. Как-то паршивенько покупать смартфон с таким количеством памяти (из которых по факту свободными из коробки будут дай бог 100 ГБ) за тридцать тыщ. А 256 ГБ-вариант Самсунга уже обходится в 34 тысячи рублей — семь тысяч нужно будет достать из кармана и добавить ради него. В Москве может людям и пофигу, в регионах на разницу в 7 тысяч можно ребёнку какой-нибудь бюджетный смартфон купить, например...

И даже с Xiaomi что-то лучшее за 27 тысяч вы не купите — 256-гигабайтный Poco X5 Pro стоит 35 тысяч рублей, как и Самсунг. Только без водозащиты. Зато с очень мощным (за эти деньги) процессором и неплохой камерой. Есть Poco F4 с ещё более мощным процессором, но у него камера уже будет паршивенькой. И, опять таки, 8 тысяч доплаты за Xiaomi...

Но в 2023 году россиянам уже, в целом, пофигу на официальность смартфона — берут в кредиты дорогущие iPhone без гарантии производителя и с риском блокировки со стороны американского Apple, и не парятся же! Да и из Китая всякое на AliExpress и Ozon Global заказывают с удовольствием уже без страха китайских продавцов, в отличие от доковидных времён, например.

Поэтому в конкуренты бсначала берём в честное (официальные цены против официальных в одном и том же DNS, для ориентира) сравнение один смартфон. А второй — в нечестное сравнение уровня «мне пофигу на всё, я готов ждать мобильник месяц из Китая, а потом настраивать его до пригодного к использованию состояния — лишь бы радикально более крутые характеристики были!».

Tecno Camon 20 Pro 5G

Вместо вроде бы нормального, но заколебавшего двухлетнего Xiaomi Redmi Note 10 Pro (который теперь продаётся под именем Redmi Note 12 Pro 5G) за 27 тысяч в оф.рознице хороший конкурент для Infinix Zero 30 4G — Tecno. Не путайте Camon 20 Pro 5G с Camon 20 Pro, второй смартфон радикально хреновее по качеству камеры. Но мы отвлеклись:

Оболочка системы практически такая же (Infinix и Tecno входят в один концерн Transsion, наподобие концерна BBK, в который входят Realme, Oppo, Vivo и OnePlus), экраны близки по качеству и яркости и даже материалы корпуса у Tecno... ну, на ощупь чуть более дешёвые, а с виду — ух, настолько же хороши, кожа-рожа, все дела.