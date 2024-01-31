Телефоны
Опубликовано 31 января 2024, 07:31
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Это новейший смартфон Infinix за 15 тысяч рублей. И вот его сильные и слабые стороны

Infinix Hot 40 Pro
Официальное позиционирование у Infinix Hot 40 Pro довольно странное — мол, это портал в мире развлечений, невероятная производительность и т. п. В смартфоне за 15 тысяч рублей, серьёзно? Ну, давайте разбираться.
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Внешний вид

Что-что, а с дизайном у Infinix всегда было хорошо, и Hot 40 Pro не стал исключением. Это касается и внешности смартфона, и удобства его использования. Как говорится: не скрипит, не люфтит, хорошо лежит в руке. Правда, дизайнеры снова перерисовали айфон, но что ж поделаешь.

Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Придраться можно к двум вещам: к большой рамке внизу, и к тому, что плёнка наклеена неровно. Точнее как… Её скругления не совпадают ни со скруглениями корпуса, ни со скруглениями дисплея. Но на фото не видно — это надо прям специально присматриваться.

Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Все кнопки — на правом боку, там и «качелька» громкости, и кнопка питания/блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев. Сканер, кстати, работает отлично — быстро, точно, в общем, как надо.

Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

На нижнем торце — порт USB-C для зарядки (зарядка 33 Вт в комплекте), и разъём 3,5-мм для подключения гарнитуры. FM-радио поддерживается.

Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Экран

В прошлом я всегда ругал экраны Infinix за баланс белого — экраны настраивались под «температуру» over9000 (в прямом смысле) и выглядели очень синюшно. Недавно Infinix исправились: и GT10 Pro, и Smart 8, которые я недавно тестировал, были настроены на 7000−8000К, что уже адекватно.

Infinix HOT 40 Pro
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)400-497/4,56 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1500:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)99%
DeltaE (меньше = лучше)5,69-6,81
Гамма (идеальная — 2,2)2,1
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7000-9000K

Но с Hot 40 Pro опять проблемы. Правда, баланс белого теперь можно самому покрутить в настройках, но дело не в этом. У Infinix Hot 40 Pro, наверное, один из худших экранов в последних смартфонах. Причём, субъективно его экран мне понравился даже меньше, чем у Infinix Smart 8, который вообще бюджетник. Да, тут выше разрешение и частота обновления, но визуально информация с экрана считывается хуже, а в солнечную погоду сильно не хватает запаса яркости.

То ли технология изготовления самой матрицы так себе, то ли зазор между экраном и стеклом слишком большой, но тут даже при отклонении смартфона на небольшой угол яркость заметно снижается.

Так что, хотя даже по тестам яркость доходит до 500 кд/м2, в реальности экран не очень яркий, ну либо его всегда надо наблюдать строго под углом 90 градусов к линии зрения.

Производительность и автономность

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99, и его производительность мало отличается от других смартфонов на том же G99. Если кратко: это хорошее бюджетное решение для любых задач, в том числе игр.

Ferra.ru

Ferra.ru

Ferra.ru

Ferra.ru

Ferra.ru

Ferra.ru

Что касается автономности, то если вы посмотрите на диаграммы, то может показаться, что Infinix Hot 40 Pro уступает многим другим смартфонам с аналогичным аккумулятором. Но это не совсем так.

Ferra.ru

Ferra.ru

Если приглядеться к разнице выраженной в процентах, то можно увидеть, что большинство смартфонов, находящихся выше Hot 40 Pro, и имеющих плюс-минус аналогичную производительность, работают максимум на 10% дольше. Много ли это? Ну представьте, что вместо 14 часов воспроизведения видео у Infinix Hot 40 Pro вы получили бы 15,5 часов. То есть, да, Infinix Hot 40 Pro — далеко не самый живучий смартфон, но это совсем не какая-то катастрофа, как было раньше у тех же Asus или Sony.

Сегодня смартфоны на Android работают плюс-минус одинаково, и выбиваются из общей картины (как в лучшую, так и в худшую сторону) буквально единицы.

Камера

Производитель хвастается 108-мегапиксельным модулем от Samsung, вот только… Во-первых, это бюджетный модуль, хотя и снимает действительно неплохо, во-вторых, он по сути только один.

Infinix Hot 40 Pro, блок камер Ferra.ru

Infinix Hot 40 Pro, блок камер
Ferra.ru

Что же делают остальные два «глазка» в блоке камер? Да ничего. Один из них — это никому не нужное псевдомакро на 2 мегапикселя (после Realme GT3 тему «макро-объективов» можно закрывать — если ваше макро не как там, то не зовите меня на вашу вечеринку, как говорится). А оставшийся — что-то вроде бутафории (на GSMArena написано «auxiliary lens», что бы это ни значило).

Сверхширика снова нет (ещё одна типичная проблема Infinix), ну, а на телевик я и не надеялся.

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Но всё-таки, сам основной 108-мегапиксельный модуль очень даже хорош для смартфона за 17 тысяч рублей. Разве что, яркость в авторежиме хотелось бы чуууть повыше.

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Основная камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

И даже ночью снимки приличные, а не месиво из шумов. Учитывая, что даже более дорогие модели Infinix не блистали качеством камеры, фотовозможности Hot 40 Pro реально впечатляют.

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro Ferra.ru

Селфи-камера Infinix Hot 40 Pro
Ferra.ru

К селфи-камере тоже сложно придраться. Она, правда, иногда чересчур детализирует снимки (а иногда наоборот), но в целом даже в тёмных сценах снимает адекватно.

Да и по видео у Infinix Hot 40 Pro, как ни странно, лучше, чем у конкурентов. Есть режим 1080/60 и отдельно — 1440/30, тогда как у конкурентов только 1080/30 максимум.

Ночью правда эти 1440/30 превращаются в 1440/24, причём с такой выдержкой, что в движении всё смазывается. Но днём — очень круто, если найдёте внешний стабилизатор.

Конкуренты

Удивительное дело — Realme в конкурентах сегодня фигурировать не будет. Обычно мы выбираем по два конкурента в каждом обзоре, но Realme 11 стоит значительно дороже аналогичных ему смартфонов. С другой стороны… У Realme 11 — AMOLED-экран, и это в случае с Infinix прям реально важно. Но всё-таки, давайте глянем на более подходящие альтернативы:

Infinix Hot 40 ProXiaomi Redmi Note 12STecno CAMON 20 Pro
Операционная системаAndroid 13 + XOS 13Android 13 + MIUI 14Android 13 + HIOS 13
Экран6,78’’, 1080x2460 пикс., 20,5:9, IPS 120 Гц, 396 ppi6,43’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 409 ppi6,67’’, 1080x2400 пикс., 20,5:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
ПроцессорMediaTek Helio G99, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГцMediaTek Helio G96, 2x Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГцMediaTek Helio G99, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
ГрафикаMali-G57 MC2Mali-G57 MC2Mali-G57 MC2
Оперативная память8 Гбайт6 Гбайт8 Гбайт
Накопитель256 Гбайт128 Гбайт256 Гбайт
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыОсновная тройная: 108 Мп f/1,8 + 2 Мп (сенсор глубины) + 2 Мп, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 16 Мп f/2,4Основная тройная: 64 Мп f/1,7 + 2 Мп (сенсор глубины) + 0,08 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,45
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч5000 мАч
Мощность зарядки33 Вт33 Вт33 Вт
Размеры168,6x76,6x8,3 мм168,6x76,6x8,3 мм162,7x75,9x7,8 мм
Масса202 г179 г188 г
Класс защитынетнетнет
Цена17 тысяч рублей18,5 тысяч рублей19 тысяч рублей

Xiaomi Redmi Note 12S

Xiaomi Redmi Note 12S Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 12S
Xiaomi

Как и у Realme 11, у Xiaomi Redmi Note 12S экран — AMOLED, и тоже 90 Гц. И хотя у Infinix Hot 40 Pro экран аж 120 Гц, но откровенно тусклый экран всё портит. Я конкретно этот Redmi Note не тестировал, но в целом он — почти полная копия Redmi Note 11 Pro 4G, так что экран у него в разы приятнее, чем у Infinix. К сожалению.

Процессор — MediaTek Helio G96 это, считай, тот же G99. Точнее, G99 — это чуть усовершенствованный G96 (разогнанный и нагревается/кушает меньше). Камера у Xiaomi почти такая же — 108-мегапиксельный модуль от Samsung, только S5KHM2 вместо S5KHM6 у Infinix. Не велика разница, но зато у Redmi есть сверхширик — а это уже существенно. Ну и Bluetooth чуть новее.

Разве что, и стоит Xiaomi дороже. За 18,5 тысяч рублей предлагается версия с памятью 6/128 Гбайт, а 8/256 Гбайт обойдутся уже в 21 тысячу рублей. Realme 11, кстати, ещё на тысячу дороже.

Tecno Camon 20 Pro

Tecno Camon 20 Pro Tecno

Tecno Camon 20 Pro
Tecno

Вообще, самым интересным в данной ценовой категории, как мне кажется, сегодня является смартфон Tecno Camon 20 Pro (не путать с Tecno Camon 20 Pro 5G — это совсем другой аппарат). Да, он тоже выходит чуть дороже Infinix, но во-первых, всего на две тысячи, да и то с учётом наличия скидки на Infinix и отсутствия скидки на Tecno. Во-вторых, тут уже AMOLED-экран с частотой 120 Гц, и это ощутимо лучше и Infinix Hot 40 Pro, и выгоднее, чем решение от Xiaomi, где экран всего 90 Гц, да и памяти меньше.

Камера у него другая, но, несмотря на 64 Мп, размер сенсора такой же и светосила (оптика) почти не отличаются, а алгоритмы камер у Infinix и Tecno довольно близки. В общем, качество будет сравнимым.

Итого

Что у нас получается? На фоне конкурентов у Infinix Hot 40 Pro лучшая камера (если учесть и видеосъёмку), самая низкая цена, и выгодная комплектация по памяти. Но при этом довольно плохой по читаемости (при формально хороших результатах замеров) экран, в котором то ли на матрице сэкономили, то ли защитное стекло (не наклеенное покупателем, а то, которое часть смартфона) неудачное, то ли ещё что-то — в общем, тот случай, когда IPS довольно тускловат в реальной жизни.

А среди Инфиниксов плка предпочтительнее выглядит серия Note 30, честно говоря. С учётом того, что Hot 40 Pro стоит 14 тысяч в маркетплейсах (Ozon, Я. Маркет) и 15.5 тысяч в оф. рознице (DNS и др.):

  • За 16.8 — 17 тысяч рублей вы можете купить на том же Озоне Infinix Note 30 Pro, у которого 8/256 ГБ памяти, основная камера и процессор такие же, но экран лучше, а зарядка в два раза лучше (68 Вт вместо 33 Вт).

  • А «просто Note 30» в маркетплейсах (в российских магазинах, без всяких доставок из Китая) можно взять с 8/256 ГБ памяти за… те же 13−14 тысяч рублей. И, надо отдать должное, основная камера в Hot 40 Pro всё-таки будет качественнее, зато в Note 30 ярче дисплей, быстрее зарядка (45 Вт против 33 Вт) и, опять же, абсолютно такой же по мощности процессор Helio G99.

Автор:Иван Орлов
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