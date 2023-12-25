Помните смартфоны Tecno Pova с 7000 мАч? Они теперь полностью изменились...

Образец жмотства, как обычно. Если Infinix и Tecno кладут в упаковку зарядку мощностью 68 Вт (и она реально работает), то у Самсунга A24 в комплекте только кабель зарядки, причем с двух сторон для разъёмов Type-C. И при зарядке смартфон будет кушать 25 Вт максимум, какую бы вы её к смартфону ни купили.

Внутри на сэкономленные пару тысяч с комплектной зарядки ничего крутого и уникального тоже не предлагают. Всё тот же MediaTek Helio G99, 128 гигабайт встроенной памяти и три варианта ОЗУ на выбор (4, 6 и 8 соответственно). «Да ладно тебе, тут же экран Super AMOLED!», — скажете вы. А я вам отвечу, что к нему в комплекте идут большие рамки экрана и начинающая тормозить после года обновлений Android оболочка.

Зато забавно, что к дешёвой камере (всё те же 50 Мп f/1.8) Самсунг прикрутил оптическую стабилизацию. В итоге снимать она стала немного лучше, чем в Tecno Pova 5 Pro 5G, днём хорошо и без тряски снимает видео и местами дотягивает до более качественных с конструктивной точки зрения 108 Мп-камер. А иногда и не дотягивает — в тёмное время суток нормальное качество получается, почему-то, только в ночном режиме съёмки (это тот, при котором нужно стоять неподвижно 3-5 секунд при фотографировании).

В общем... уныловатый смартфон, в котором все функции либо равен китайцам, либо хуже них. Но почти никогда не лучше.

Выводы

Tecno Pova 5 Pro 5G, с одной стороны, запоминающийся. Нормально (как для такой камеры) фотографирует, необычный и, для кого-то, крутой по дизайну корпуса, процессор на уровне конкурентов.

При этом... ну, бывают за эти деньги и более качественные камеры. И бывают смартфоны с AMOLED-дисплеями, которые более читабельные летом под лучами солнца и в целом приятнее (да-да, я помню про ШИМ — мелкое мерцание на низкой яркости, но восприимчивых к нему людей исчезающе мало). Тем более, что OLED/AMOLED меньше жрут заряд аккумулятора, что мы наглядно видим по графику автономности Pova 5 Pro 5G — смартфон не ужасен по автономности, но хвалить его тоже не за что, при 5000 мАч на другом дисплее он бы проработал заметно дольше.

В общем, симпатичный мобильник для подростка, который любит игры и «пацанский» дизайн корпуса с иллюминацией, но не любит фотографировать (есть ещё такие? Или все экстремисты-инстаграмеры сегодня?).

Но это больше не «знаменитый рекордной автономностью» Pova и точно не самый максимальный по сумме качеств смартфон за свои деньги. Я надеюсь, что Tecno тоже это понимает и начнёт разворачивать Pova либо в сторону универсальности (чтобы и дисплей, и камера, и производительность, и автономность были хотя бы средними за свои деньги), либо... возвращайте уже, блин, смартфоны с рекордной автономностью с нормальной толщиной корпуса. Их уже больше никто не делает.