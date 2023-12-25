Помните смартфоны Tecno Pova с 7000 мАч? Они теперь полностью изменились...На что променяли рекордный аккумулятор в Pova 5 Pro 5G
Смартфоны Tecno в России стали популярными даже не из-за того, что «обожемой, санкции, в продаже больше ничего нет!», а за счёт двух конкретных нашумевших моделей смартфонов. Во-первых, это был Camon 19 Pro, единственный с оптической стабилизацией в камере (и хорошими ночными фото) среди бюджетных смартфонов. Во-вторых, Pova 3 и Pova 3 Neo с их 7000 мАч в аккумуляторе при низкой цене. Но в 2023 г. Tecno выпустили уже Camon 20 в каком-то огромном количестве модификаций и с претензией на «дорого-богато», а в самом крутом Pova 5 аккумулятор теперь ёмкостью... 5000 мАч. Крутая автономность теперь достижима без большого аккумулятора? Или это уже смартфон не про автономность? А про что тогда? Разбираемся.
ferra.ru
|Tecno Pova 5 Pro 5G
|Операционная система
|Android 13 + HiOS 13
|Экран
|IPS 6.8", 1080x2460, 396 ppi, 120 Гц, 21:9
|Процессор
|MediaTek Dimensity 6080, 6 нм, 8 ядер (2х Cortex A76 2.2 ГГц + 6х Cortex A55 2.0 ГГц)
|Графика
|Mali-G57
|Оперативная память
|8 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ (имеется дополнительный слот microSD)
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 LE, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основная: сдвоенный модуль 50 + 0,3 Мп, f/1.7, двойная светодиодная вспышка. Возможность записи видео в 2K@30fps
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.0, вспышка, без автофокуса.
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Размеры
|168.5х76.6х9 мм
|Вес
|210 грамм
|Цена
|20 тысяч рублей
Внешний вид
Я любитель рассказывать, как мне нравится, когда смартфон по внешности милималистичный и без лишних декораций. Но по факту чаще приходится писать о том, как я не люблю излишнее золото и финтифлюшки (привет Инфиниксу!). А сегодня у нас в обзоре... ну, уже не совсем бюджетный, а на грани среднего класса по цене — Tecno Pova 5 Pro 5G, в котором от хорошего и сомнительного вкуса во внешности всего понемногу. Почему? Ну так посмотрите сами!
Это первый «игровой» смартфон, который я я без зазрения совести могу назвать красивым. Почему в кавычках? Во-первых, он, хоть и довольно мощный для своего бюджета, но не в высшйе лиге. Но то, как его преподносят и внешка — моё почтение!
Он точно выглядит дороже своих денег, корпус выполнен из глянцевого пластика приятного (при этом визуально ещё и дорогого) серо-синий цвета, а на задней крышке размещена светодиодная подсветка. Если вы хотели себе Nothing Phone с его «глифами», то китайцы их Transsion (владелцы брендов Tecno и Infinix) сэкономили ваш бюджет в три раза и завезли их сюда. При этом поддерживается аж до 9 цветов, поэтому подсвечивать корпус можно такими оттенками, которые вы захотите.
Сама LED-подсветка активируется при входящих звонках или уведомлениях. Облегчает ли она жизнь и сценарии использования устройства? Нет. Но глаз постоянно цепляется за неё, а само наличие глифов вызывает какую-то неподдельную радость где-то внутри, ведь у тебя смартфон явно «не как у всех». Если ваш ребенок принесет такой гаджет в школу, то точно станет уважаемым человеком среди любителей игр на мобильнике
(а не чушпаном каким-нибудь).
На нижней грани расположен порт USB Type-C, разъём 3.5 мм для наушников, микрофон и один из двух стереодинамиков. Ну и зацените этот окрас и в меру квадрато-закругленные углы и 2.5D стекло. Ну не красота ли?
На всех остальных гранях ничего нового по меркам типичного смартфона в 2023 году вы не увидите. С правой стороны разместились качелька регулировки громкости и клавиша разблокировки, совмещённая со сканером отпечатка пальца. Кстати, с моей точки зрения, такое решение всё ещё удобнее подэкранного датчика и я бы не отказался увидеть их снова на флагманах. Слева — слот для двух SIM-карт и место под карту памяти microSD. Да, здесь полноценный тройной слот, вместе с двумя симками вы можете дополнительно добавить до 512 гигабайт хранилища. Но реально ли вообще рядовому пользователю бюджетного телефона с не самой топовой камерой и производительным железом забить до конца «изкоробочные» 256 гигов?
А вот коробка меня тоже очень впечатлила, ведь она треугольная! Треугольная, Карл! Мы обычно коробки не фотографируем, ведь на дворе уже давно не 2013 год, но здесь пройти мимо не смогли.
Комплектация стандартная, но благодаря тому, что Tecno ещё не жмотятся, как Самсунг какой-нибудь, всё необходимое тут есть: запасная защитная пленка на экран, силиконовый чехол, быстрый блок питания на 68 Ватт и расширенная до 13 месяцев гарантия от производителя.
Дисплей
В Tecno POVA 5 Pro 5G установлен IPS 6.8" дисплей с поддержкой частоты обновления в 120 Гц. Хочу отметить то, что подбородок сразу бросается в глаза при использовании смартфона. И нет, он не гигантский и не занимает 1/5 от всей высоты экрана, но уже давно в мобильниках примерно той же ценовой категории смогли прийти к одинаковой ширине граней со всех сторон. Например, в чуть более дорогом Infinix Note 30 Pro, о котором мы писали летом.
Цветовая температура «из коробки» завышена — 8500К, то есть из коробки белый цвет в экране немного синеватый, как в лампах операционных в больнице. Но в настройках можно выбрать более тёплый и комфортный для глаз режим. Цветовой охват sRGB охватывает больше 100% палитры, а значит в регулярном использовании наиболее яркие и участки картинки могут быть перенасыщены, к чему определенно придётся привыкнуть. А вот на углы обзора я пожаловаться не могу, какой-то типичной для IPS дисплеев синевы при просмотре сбоку я не заметил. Изображения сохраняют свой цвет и не превращаются в одно большое синее пятно.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|1.5/450 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|~115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|15.9
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|8500К
По итогу дисплей тут не самый крутой и есть подбородок, от которого мы уже начинаем отвыкать в телефонах категории «около двадцати», но он достаточно яркий и пользоваться им в обычной жизни более чем можно без особых проблем.
Производительность и автономность
Мде... Если у Qualcomm новые модели Snapdragon чаще всего действительно новые (только их мало), то у MediaTek современные процессоры Dimensity серий 6000 и 7000 — это почти всегда переименованные процессоры. Поэтому, хоть «Dimensity 6080» и звучит гордо, по факту это переименованный Dimensity 810, на котором выходили ещё Xiaomi Redmi Note 11S, Poco M4 Pro 5G и прочие мобильники 2021 г. модельного года.
Но не суть — так-то это аналог Snapdragon 695 (Xiaomi Poco X5 5G за 20 тысяч и Honor X9a за 25 тысяч такие же по скорости работы) и он быстрее, чем, например, Snapdragon 732G в Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G/Redmi Note 10 Pro. Ну, в общем, всё ещё стоит своих денег.
Что все эти техпроцессы и количество ядер означают длялюбителей игр на смартфонах? На минимальных настройках получится поиграть в требовательные Genshin Impact и Fortinte, но всего при 30 кадрах в секунду. Call of Duty: Mobile пойдёт на высоких настройках уже поживее — около 45-50 FPS. А вот избавить вас от заметных глазу лагов смогут World of Tanks: Blitz на ультрах и PUBG Mobile на минималках, ведь картинка в этих играх «разгоняется» аж до 60 кадров в секунду.
И если процессор тут неплохой, ведь в таблице с тестами он уверенно соревнуется с различными ревизиями Helio G99, то вот время автономной работы довольно унылое.
Это точно Pova? Мы в октябре 2022 г. тестировали Pova Neo 2, гораздо более дешёвый смартфон, и он вообще «порвал» рейтинг автономности на тот момент.
А теперь вот такая картина:
Короче, если вы привыкли, что смартфоны Tecno Pova — это всегда мобильники с хорошей автономностью, то забудьте.
Мы, кстати, на встрече с китайцами из штаб-квартиры Tecno спрашивали, зачем и почему они так сделали. В общем, официальный ответ следующий:
Модельную линейку Tecno будут перекраивать. До сих пор смартфоны Spark были универсальными бюджетными, Camon — недорогими с упором на камеру, Pova — недорогими с упором на автономность, а Phantom — флагманскими. А теперь Spark по-прежнему бюджетные, Camon двигают в более дорогой сегмент (в общем-то по цене Camon 20 Premier это уже заметно), Phantom — ультра-лухари, а Pova — не смартфоны конкретно с акцентом на время работы от аккумулятора, а просто любые разновидности смартфонов старшего бюджетного и среднего классов.
Это значит, что у Pova может быть большой аккумулятор и крутая автономность, а может и не быть. А может быть мощный процессор вместо большого аккумулятора. А может быть и всё сразу. А может и камера быть неплохой по качеству, но при этом равный по цене Camon будет всегда фотографировать и снимать видео лучше, чем такой же по цене Pova.
В общем, Pova 5 Pro 5G протянет сутки без огонька и без запаса автономности, а если от него не отлипать, разрядится к ужину. Это не ужасный по автономности смартфон, но и хороший — всего лишь «более-менее», на четвёрку с минусом по пятибалльной шкале. Так что привыкайте, что шильдик Pova (образованный от Power — мол, мощность) теперь ни к мощному аккумулятору, ни запредельно мощному процессору не обязывает.
Зато полная зарядка родным адаптером на 68 Ватт занимает всего 42 минуты. Самсунги и Айфоны курят в сторонке.
Камера
Основная камера сдвоенная: основной 50-мегапиксельный модуль с апертурой f/1.7 и двойной вспышкой и дополнительный сенсор на 0.08 мегапикселей. Утверждается, что он должен помогать в создании эффекта глубины во время портретной съёмки, но на полученных мною фотографиях разницу аж в целый объектив я не заметил. По умолчанию телефон делает снимки качеством в 12.5 МП, но можно включить специальный режим и нафотографировать «как в последний раз». Правда, как и в случае с портретным модулем, отличия будут практически незаметны, но память забьётся быстрее. Зум тут всего 2х и только цифровой. Никаких излишеств!
Китайцы из Tecno хранят модель сенсора в секрете, потому что в характеристиках скорей всего привирают и по факту внутри основной камеры сенсор Samsung JN1 (50 Мп, f/1.8). Это такая дешманская камера, знакомая вам по Xiaomi Redmi 10, Realme 10, Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 12 4G, Realme 9 5G, Poco M5, Samsung Galaxy A23 и многих других смартфонов, которые качеством камеры никогда не славились.
При этом снимки на Tecno Pova 5 Pro 5G получаются... ну, нормальными. Тот же Xiaomi Redmi Note 11 и Redmi 10 фотографирует хреновее (а Realme 10 фотографирует примерно на таком же уровне, как Tecno).
Границы кадра не размываются, лица не превращаются в конструктор из пикселей, а текст на стенде при заходе солнца можно разобрать без особых проблем. Единственное, чего мне хотелось бы здесь видеть, так это небольшое высветление наиболее темных участков снимка, а то в отдельных случаях асфальт и автомобильные колёса сливаются в одну большую черную дыру.
Но это только пока вы фотографируете на улице. А вот снимки из помещений с искусственным освещением довольно унылого качества, потому что никакие ИИ не перекрывают дешёвый сенсор камеры с его физическими недостатками. Это просто «терпимое» качество съёмки.
Забавно, что, в отличие от комнатного света, снимки ночью при дефиците света получаются нормальными по качеству. При одном условии — если вы не будете фотографировать в полностью автоматическом режиме, а немного снизите экспозицию (яркость) снимка ползунком рядом с автофокусом. Тогда получится тёмный (не высветленный, как обычно бывает, а такой, как в жизни) недурный и достоверный ночной снимок без засвеченных участков кадра или странной ряби на небе. Когда источников света много, картинка всё равно сохраняет цветовой баланс и не теряет в деталях. Должен признать, что какой-нибудь бюджетный Huawei с этими же дешманскими 50 Мп в камере фотографировал бы хуже.
Но если у вас есть несколько секунд на переключение режима, а фотографировать вам нужно не номер проезжающего мимо вас в третьей полосе последнего автобуса до дома, то смело используйте ночной режим. Он тут толковый, сравните это сами на фотографиях ниже с текстурами дерева и картошки фри. Алгоритмы буквально вытянули текстуру соуса, а царапины на столешнице качественно «дорисовались» из какой-то непонятной коричнево-размытой массы пикселей.
За съёмку селфи тут отвечает 16-мегапиксельный сенсор со встроенной в рамку дисплея вспышкой. При искусственном освещении селфи получаются «так себе», а вот на улице пуговицы на одежде не размываются, волосы не пропадают и лицо не краснеет. Короче, нравится!
В тёмное время суток при искусственном свете я бы выбрал специальной режим для съёмки ночью, но для него нужна стабильная картинка, поэтому заснять себя на концертной танцплощадке не получится. Режим «Красота» делает лицо пластилиновым, а портретный режим оказался просто блюром фона.
Что касается записи видео, смартфон поддерживает возможность записи видео в 2K при 30 кадрах в секунду. Но, как в одном бородатом анекдоте — есть нюанс.
Какой? Практически полное отсутствие стабилизации и постоянно шатающаяся картинка, что в свою очередь сводит к минимуму все изначальной задуманные возможности для съёмок качественных роликов. С другой стороны, более качественно снимают видео разве что Realme 11 4G, Xiaomi Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 5G, если тащить их из Китая через Ozon Global. Ну, Samsung Galaxy A24 по качеству видеосъёмки тоже чуть лучше. И Tecno Camon 20 Pro тоже снимает видео чуть качественнее. А у остальных смартфонов до 20 тысяч рублей в официальной рознице настолько же хреновое качество съёмки.
Поискать отличия между 1080p@30fps и 2K@30fps с лупой на экране можно прямо сейчас и в нашем обзоре:
Оболочка системы
Управляется смартфон благодаря фирменной оболочке HiOS 13 на базе Android 13. Сама прошивка сверстана по современным китайским лекалам: раздельная верхняя шторка, раскрывающиеся на главном экране мини-приложения при свайпе по иконке, всякие дополнительные меню для избранных приложений и, конечно же, несколько магазинов с контентом.
Да-да, пройдёт ещё много лет до того момента, как я перестану напоминать китайским производителям, что не нужно делать 4 дублирующих друг друга магазина приложений. Рядовой пользователь просто не пользуется Google Play, RuStore и через зaдницу переведёнными с китайского на русский Palm Store и AHA Games одновременно.
Очень дофига всего лишнего и не всегда удобного. Вместо этого на не самом производительном смартфоне я бы хотел получить тот самый «чистый Андроид» с небольшим количеством функций, но стабильной и обновляемой несколько лет системой. Судя по всему, эпоха таких смартфонов уже прошла.
Впрочем, если порыться в настройках, то можно найти разные интересные вещи. Одна из них — управление эффектом подсветки (они же глифы на задней крышке). Можно выбрать различные стили отображения для четырех сценариев (входящий звонок, уведомления, запуск и музыка), время работы подсветки и отключение звука при положении телефона вниз экраном. А вот тон или конкретный цвет светодиодных линий выбрать нельзя, жаль.
HiOS 13 версии — это современная прошивка для смартфона в 2023 году со всеми трендовыми дизайнерскими фичами. Она не выглядит как «тюнингованный Жигуль» в духе Infinix GT 10 Pro, а значит уже хорошо! Телефон точно будет не стыдно достать при людях, а окружающие не будут считать вас школьником-клоуном с разноцветной RGB-клавиатурой (если вы сами её не установите, конечно).
Конкуренты
Но что там вообще можно сейчас купить за «околодвадцатки» без месячного ожидания посылки с Али, а прямо здесь и сейчас? Хм, ну смотрите.
Infinix Note 30 Pro
Наиболее вероятный противник и сосед по концерну (Infinix и Tecno принадлежат одному и тому же Transsion, если вы не знали).
Летом 2023 г. я делал обзор на Infinix Note 30 Pro и мне он ну очень понравился. Если вы не юный хипстер с богатым внутренним миром и носите не в кроссовки с роликами, яркий рюкзак и зауженные джинсы, смартфон в чёрной раскраске и без RGB-подсветок на задней крышке вам понравится больше.
Тёмные расцветки у Инфиниксов ну прямо топ за свои деньги, даже на самых бюджетных моделях. Более того, я уже акцентировал внимание на стрёмном подбородке у Tecno Pova 5 Pro 5G, которого примерно за эти же деньги может уже и не быть в смартфоне в 2023 году. Так мало того, что в Infinix Note 30 Pro подбородка нет, так и экран ещё AMOLED вместо уже приевшегося (и устаревшего) IPS, а значит картинка сочнее и время работы без подзарядки больше.
Комплектация будет абсолютно такая же с таким же быстрым адаптером для зарядки, чехлом, защитной плёнкой и далее по списку. Оболочка XOS максимально похожа на HiOS 13, но вот при реальном использовании по моим ощущениям Инфиникс отрисовывал интерфейсы без пролагиваний почаще Tecno.
Если вы подробно читали обзор, то уже заметили, что Helio G99 по производительности практически полный аналог Dimensity 6080, а значит выигрыш в программах и играх будет минимальный (если вообще будет). Камера на 108 мегапикселей не улучшает картинку в два раза вопреки рассказам сотрудников отдела маркетинга, но в целом этот Инфиникс фотографирует и снимает видео немного качественнее.
При этом, несмотря на накрутку цен в каком-нибудь DNS, на Ozon и Wildberries Инфиникс Note 30 Pro стоит примерно столько же.
Короче, получается, что вы получаете такой же смартфон, но с более качественной камерой и более дорогим/ярким/цветастым дисплеем без переплаты. Разве что светодиодов на задней крышке нет.
Samsung Galaxy A24 4G
Образец жмотства, как обычно. Если Infinix и Tecno кладут в упаковку зарядку мощностью 68 Вт (и она реально работает), то у Самсунга A24 в комплекте только кабель зарядки, причем с двух сторон для разъёмов Type-C. И при зарядке смартфон будет кушать 25 Вт максимум, какую бы вы её к смартфону ни купили.
Внутри на сэкономленные пару тысяч с комплектной зарядки ничего крутого и уникального тоже не предлагают. Всё тот же MediaTek Helio G99, 128 гигабайт встроенной памяти и три варианта ОЗУ на выбор (4, 6 и 8 соответственно). «Да ладно тебе, тут же экран Super AMOLED!», — скажете вы. А я вам отвечу, что к нему в комплекте идут большие рамки экрана и начинающая тормозить после года обновлений Android оболочка.
Зато забавно, что к дешёвой камере (всё те же 50 Мп f/1.8) Самсунг прикрутил оптическую стабилизацию. В итоге снимать она стала немного лучше, чем в Tecno Pova 5 Pro 5G, днём хорошо и без тряски снимает видео и местами дотягивает до более качественных с конструктивной точки зрения 108 Мп-камер. А иногда и не дотягивает — в тёмное время суток нормальное качество получается, почему-то, только в ночном режиме съёмки (это тот, при котором нужно стоять неподвижно 3-5 секунд при фотографировании).
В общем... уныловатый смартфон, в котором все функции либо равен китайцам, либо хуже них. Но почти никогда не лучше.
Выводы
Tecno Pova 5 Pro 5G, с одной стороны, запоминающийся. Нормально (как для такой камеры) фотографирует, необычный и, для кого-то, крутой по дизайну корпуса, процессор на уровне конкурентов.
При этом... ну, бывают за эти деньги и более качественные камеры. И бывают смартфоны с AMOLED-дисплеями, которые более читабельные летом под лучами солнца и в целом приятнее (да-да, я помню про ШИМ — мелкое мерцание на низкой яркости, но восприимчивых к нему людей исчезающе мало). Тем более, что OLED/AMOLED меньше жрут заряд аккумулятора, что мы наглядно видим по графику автономности Pova 5 Pro 5G — смартфон не ужасен по автономности, но хвалить его тоже не за что, при 5000 мАч на другом дисплее он бы проработал заметно дольше.
В общем, симпатичный мобильник для подростка, который любит игры и «пацанский» дизайн корпуса с иллюминацией, но не любит фотографировать (есть ещё такие? Или все экстремисты-инстаграмеры сегодня?).
Но это больше не «знаменитый рекордной автономностью» Pova и точно не самый максимальный по сумме качеств смартфон за свои деньги. Я надеюсь, что Tecno тоже это понимает и начнёт разворачивать Pova либо в сторону универсальности (чтобы и дисплей, и камера, и производительность, и автономность были хотя бы средними за свои деньги), либо... возвращайте уже, блин, смартфоны с рекордной автономностью с нормальной толщиной корпуса. Их уже больше никто не делает.