Смартфон с лучшей камерой до 15 тысяч рублей: Realme C67

Смартфон с лучшей камерой до 15 тысяч рублей: Realme C67Если вам не лень установить GCam
Ferra.ru
Я думал, намного хуже будет это всё
Не, не командировка (с ней всё отлично), а смартфон. Мы тут в Ferra лентяи и в основном тестируем смартфоны, которые официально продаются в России — из AliExpress и Ozon Global из своего кармана мобильники на обзоры не покупаем, в обмен на «господибожемой, покупайте у ИП Иванов смартфоны!» тестовые экземпляры тоже не берём. Поэтому, когда я ехал на показ Realme C67, я успел подтянуть матчасть обзорами тех, кто купил Realme C67 из Китая YouTube (Саше из Польза NET привет и спасибо) и текстовыми зарубежными. И там выводы были уровня «смартфон как смартфон, я бы за эти деньги взял Xiaomi Poco M6 Pro». И-и-и… в общем, не ждал ничего хорошего.
А по факту, если вы хотите мобильник с хорошей камерой и денег у вас — 14−17 тысяч рублей максимум, это один из двух самых толковых вариантов.
Но! С рядом оговорок, одна из которых написана в подзаголовке этой статьи. А про остальные сейчас буду расписывать простыню, потому что мне нужно «ответить за базар» и громкий заголовок. Если вам лень читать, листайте сразу к выводам, иначе заснёте от количества сравнений и технических вводных. Итак…
Характеристики
|Смартфон
|Realme C67 4G (RMX3890)
|Операционная система
|Android 14, оболочка Realme UI
|Экран
|6,72”, 2400x1080, IPS, 90 Гц, 396 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 685, 8 ядер (4x Cortex-A73 2.8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц), 6 нм
|Графика
|Adreno 610
|Оперативная память
|8 ГБ
|Постоянная память
|128/256 ГБ, слот microSD (тройной, полноразмерный)
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 108 Мп (Samsung HM6), диафрагма f/1.6, размер сенсора 1/1.67”, съёмка видео 1920x1080 30 к/с
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп, диафрагма f/2.4
|фронтальная : 8 Мп, диафрагма f/2.1
|Аккумулятор
|5000 мАч, несъемный, мощность зарядки 33 Вт
|Размеры
|164.6x75.4x7.6 мм
|Масса
|185 г
|Цена в официальной рознице
|Будет объявлена 13 февраля 2024 г.
|Цены в «серой» рознице
|От 13 до 14 тысяч рублей
Какой смартфон можно заставить снимать на уровне более дорогих моделей, а какой — нельзя
Для того, чтобы бюджетный смартфон начал хорошо фотографировать, «звёзды» должны сложиться по трём факторам:
- Хорошая камера сама по себе. Физически хорошая. Это значит, что как можно более крупный сенсор. Вот эти все цифры с дробью: чем меньше цифра в знаменателе дроби, тем лучше. Например ½.0″ - допустим, нормально, но 1/1.5″ лучше, и т. д.)., как можно более широкая диафрагма (если на одинаковом по размеру сенсоре бывает f/2.0 и f/1.8, то f/1.8 означает более высокое качество съёмки). Правда, размер сенсора из этих двух параметров важнее — если у одного смартфона сенсор 1/1.5″ и f/2.4, а у второго сенсор f/2.6″ и оптика f/1.8, первый смартфон всё равно будет снимать лучше.
Есть оптическая стабилизация при прочих равных — прекрасно! При этом сенсор желательно Sony или Samsung — Omnivision по качеству съёмки постоянно в отстающих.
- Хороший софт. То есть автоматика, то есть алгоритмы. Общепризнанные «боги» в этом сейчас — Google (смартфоны Pixel, соответственно) и, будем честны, iPhone — у них не рекордно большие сенсоры и не рекордно дорогие камеры, но качества из них выжимают максимум.
Что с остальными? Прозвучит тупо, но все дорогие смартфоны (от 50 тысяч рублей и дороже) фотографируют почти одинаково хорошо. А вот все смартфоны до 30 тысяч рублей фотографируют очень по-разному. И, за редкими исключениями, проще смотреть на имя производителя: мобильники Samsung всегда хорошо настроены по камерам (то, что они тормозные, почти всегда с завышенной ценой и так себе автономностью — другой вопрос), бюджетные Huawei, Honor, Xiaomi, Realme, Oppo и Vivo идут ноздря в ноздрю по качеству камеры, Infinix и Tecno — чаще всего чуть отстают по качеству съёмки. Это я не про ситуации, когда у одного смартфона условная камера на 108 Мп, а у другого на 64 Мп, а про гипотетическую ситуацию «какой смартфон снимает лучше, если у двух смартфонов разных производителей основная камера одинаковая».
- Удачное железо. Та часть, которая не камера. Ещё один случай, когда «кто больше, тот и прав». Про iPhone и то, какие его модели и по какой цене уделывают Android-смартфоны по камере, а каких — нет, поговорим позже. Но «внутри Android-смартфонов» так сложилось, что мобильники на процессорах Qualcomm Snapdragon при прочих равных (если камера одна и та же) фотографируют чуть лучше, чем на MediaTek Dimensity. А Exynos — почти всегда как Qualcomm, но это в основном из-за дотошности Samsung в дрессировке своих «придворных» процессоров и их алгоритмов.
MediaTek, впрочем, иногда снимает на уровне Qualcomm, но только когда производитель смартфонов очень старается ради какой-то важной для него модели (см Vivo X100 Pro, например) и вылизывает алгоритмы камеры до блеска. На Unisoc (дешёвых процессорах, T608/612/616 и др.) качество съёмки либо как на MediaTek (у крупных производителей смартфонов), либо вообще ужас нафиг (когда это какой-нибудь Blackview, Oukitel, Doogee, вот эти все).
А ещё, а ещё… дешёвые смартфоны чаще всего отличаются тем, что камеру в них настраивает на… плевательски. Потому что «мы известный производитель и так, силы тратить на дешёвый смартфон лень. Как-то оно более-менее средне снимает, но мы полирнём маркетингом, ценой и акциями — и будет продаваться хорошо». И чаще всего продаётся.
На этом фоне, если вы ещё не закрыли статью из-за «душноты» и не запутались, вы скажете: «Ну то есть в конечном итоге все дешёвые смартфоны фотографируют хреновенько и разницы нет? Зачем ты всё это расписывал тогда?».
А я это делал для того, чтобы вы понимали, что «средненько снимает» для бюджетного смартфона — не приговор, его можно заставить снимать хорошо. Но только если у него есть для этого потенциал из хорошей камеры (хорошего сенсора), крупного производителя (на которого не наплевать энтузиастам, клепающим альтернативные приложения для камеры) и процессора Qualcomm Snapdragon, потому что на него проще всего влепить приложение для улучшения качества съёмки, которое называется GCam или Google Camera.
Ху из мистер GCam
Жил да был Pixel — фирменный смартфон Google, в котором исторически устанавливались камеры уровня «выше среднего», а не «максимальные», как у Samsung, флагманских Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi и др. Google в ответ на техническое отставание отвечал, что «главное не размер, а умение» и за счёт супер-умной автоматики (алгоритмов) камеры заставлял смартфон фотографировать и снимать видео наравне с конкурентами, у которых камера физически более качественная.
На это обратили внимание любители глубоко «ковырять» прошивки и в итоге. выскребли из прошивки Google Pixel приложение камеры со всеми его алгоритмами, а потом начали заставлять его работать на самых разных смартфонах — от дешёвых до дорогих. В итоге смартфоны, в которых по маркетинговым подлым соображениям, либо из-за лени камера фотографировала хуже, чем должна бы при своих характеристиках, начинали снимать резко качественнее.
За счёт того, что Pixel почти всю свою историю работают на процессорах Qualcomm (и только совсем недавно на модифицированных Exynos), алгоритмы Google Камеры адекватно «приклеивались» в сторонних смартфонах в основном на смартфоны с Snapdragon. Сейчас GCam начали переносить и на MediaTek, но там «магия» почти не работает и прирост качества не так заметен.
С чего вдруг я назвал Realme C67 лучшим бюджетным камерафоном
Сразу главная информация — в этот, в общем-то ничем больше не впечатляющий смартфон установили основную камеру на сенсоре Samsung HM6. Если вы более-менее разбираетесь в смартфонах, вот список моделей, которые вышли на её базе:
|Модель смартфона на базе камеры Samsung HM6
|Цена в феврале 2024 г.
|Xiaomi 12T
|40 тысяч рублей
|Infinix Note 30 VIP
|30 тысяч рублей
|Realme 10 Pro+
|22 тысячи рублей
|Realme 10 Pro
|18 тысяч рублей
|Realme 9 4G
|18 тысяч рублей (уже не продаётся)
|Samsung Galaxy M54
|32 тысячи рублей
|OnePlus Nord CE 3 Lite
|20 тысяч рублей
|Honor Magic 6 Lite
|35 тысяч рублей
|Huawei Nova 11 SE
|30 тысяч рублей
Смекаете? В основном эту камеру использовали (и используют) в смартфонах стоимостью от 20 до 30 тысяч рублей. Тут только не тешьте себя иллюзией, что это камера из «лучших по качеству съёмки смартфонов за 20−30 тысяч» — бывают покруче. И, само собой, эти смартфоны из таблички стоят дороже не только за счёт камеры — в них процессоры мощнее, дисплеи AMOLED вместо IPS и т. д.
Но суть в том, что в дешёвых смартфонах эта камера почти никогда не встречалась (Realme 10 и 10 Pro+ изначально продавали за 23 и 33 тысячи рублей, если чё). И вот эта камера впервые в смартфоне, цена которого начинается с… 13.5 тысяч рублей на данный момент.
Какие камеры стоят в других смартфонах по такой же цене
Поехали дальше — посмотрим, какие камеры фигурируют в смартфонах от 13 до 20 тысяч рублей (как обычно, готовьтесь к тому, что официальные цены будут далеко не такими интересными, как на Ozon Global или AliExpress). Чтобы не заниматься идиoтизмoм, как многие обзорщики, сравним смартфон в неофициальной рознице по его «алиэкспрессо-озоноглобальной» цене в 13 тысяч. А официально — ну, ориентировочно 16−17 тысяч должен стоить. Не дороже, потому что впереди
юный Октябрь и молодой Ленин Realme 11 4G за 20 тысяч рублей.
На чудеса не надейтесь — оптической стабилизации или оптического (без потери качества) зума за эти деньги нигде не будет, поэтому ориентируйтесь на размеры основного сенсора камеры и её светосилу (диафрагму). И да, я брал минимальную цену, поэтому много вариантов с 128 ГБ. Все они есть и с 256 ГБ, такие версии стоят на 1.5 — 2 тысячи рублей дороже, вписывать их не стал, чтобы не перегружать таблицу.
|Смартфоны на Ozon Global и AliExpress
|Сенсор камеры
|Размер сенсора (чем меньше цифра после дроби, тем лучше)
|Светосила (меньше – лучше)
|Цена
|Realme C67 4G
|Samsung HM6
|1/1.67”
|f/1.8
|От 13.5 тысяч рублей (8/128 ГБ)
|Xiaomi Redmi Note 12 4G
|Samsung JN1
|1/2.76”
|f/1.8
|От 13.5 тысяч рублей (6/128 ГБ)
|Xiaomi Redmi Note 12S
|Samsung HM2
|1/1.52”
|f/1.8
|От 16.5 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Xiaomi Poco M6 Pro
|OmniVision OV64B
|1/2"
|f/1.8
|От 22 тысяч рублей
|Infinix Note 30
|OmniVision OV64B
|1/2.0”
|f/1.7
|От 13.3 тысяч рублей (8/128 ГБ)
|Infinix Note 30 Pro
|Samsung HM6
|1/1.67”
|f/1.8
|От 17 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Tecno Camon 20 Pro 4G
|Хранят в секрете
|1/1.7”
|f/1.7
|От 16 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Samsung Galaxy A24
|Samsung JN1
|1/2.76”
|f/1.8
|От 17 тысяч рублей (6/128 ГБ)
Я так могу продолжать до бесконечности, но суть останется прежней — Realme C67 стоит меньше всех других смартфонов с сопоставимым качеством камеры. Конкурента, по сути, два:
- Xiaomi Redmi Note 12S. Официально в РФ Xiaomi его не продаёт и взамен предпочитает продавать Redmi Note 12 4G, который по камере гoвно гoвнoм, уж извините мой французский. Но на Ozon Global и AliExpress Redmi Note 12S рулит. Да, он немного дороже, даже если сравнивать версии 8/256 ГБ для заказа из Китая (Realme C67 8/256 стоит от 15 тысяч, Xiaomi Redmi Note 12S — от 16.5 тысяч). И на него есть GCam 8.9, и у него AMOLED дисплей против IPS у Realme, и у него сверхширокоугольная камера. Короче, при прочих равных он даже лучше. Но процессор у него — MediaTek Helio G96, а Google Camera на Медиатеках «полное качество» не выжимает, к сожалению. Ну и доплатить придётся за Xiaomi, хотя доплата обоснованная.
- Infinix Note 30 Pro. В стандартном приложении камеры фотографирует чуть хуже, чем Realme C67. Google Камера для него… есть, но на MediaTek Helio G99 качество съёмки меняет слабо и та камера, что есть, старой версии 5.1 против GCam 8.7 у Realme, где алгоритмы гораздо умнее и качество выше.
Всё! Парам-пара-пам, фиу! Вот так и получается что у Realme C67, независимо от того, как вы к нему относитесь, первый по совокупности «сенсор камеры + версия GCam + Snapdragon для полноценного гугловского HDR + цена» бюджетный смартфон. Если хотите красиво фотографировать — берёте его за 13−15 тысяч (в зависимости от того, 128 или 256 ГБ вам нужны), ставите приложение GCam из .apk, кайфуете.
Другое дело, что «в целом как смартфон совокупно» Realme C67 не бьёт рекорды по характеристикам на потраченный рубль. И хотя хреновым я бы его не назвал, полно «нюансиков» (специфических плюсов, минусов и странностей), о которых вы должны знать до покупки. Но сначала — примеры фоток и видео в обоих режимах съёмки (стандартная камера, Google Камера).
Как фотографирует и снимает видео
Давненько я не встречал смартфонов, у которых камера… не использует AI. Видите кнопочку «AI» где-нибудь в приложении?
А нет её! И в настройках тоже нет. В российском подразделении Realme мне, конечно, сказали, что «всё там есть, просто нет индикации и срабатывает оно после съёмки». Но я рассматривал по изменяющемуся в первые секунды после сохранения снимку: единственное, что там срабатывает HDR. Но не AI.
Очень странно — даже в Realme 10, в котором гораздо менее качественная камера Samsung JN1 (пресловутые бюджетные 50 Мп f/1.8) AI есть.
Вы, конечно, можете подкрашивать снимки в приложении камеры. Но для этого нужно лезть в цветовые фильтры.
Чем я и занимался. Потому что фотографируешь еду без фильтров — получается бледной. Лезешь — ставишь фильтр «Еда» — снимок становится таким по цветопередаче, каким бы был с AI. Но потом забываешь снять фильтр «Еда» и с такой же цветопередачей начинаешь фотографировать людей, здания, котов… В общем, неудобно.
Это во-первых. А во-вторых, хоть камера в стандартном приложении снимает нормально (лучше, чем в Infinix Hot 40 Pro, у которого такая же камера и который мы недавно тестировали, например), но всё равно не «на все деньги». И понимаешь это только тогда, когда устанавливаешь GCam (Google Camera).
Чем сложнее условия съёмки (ночь, зум — который в этом смартфоне делается обрезкой и увеличением картинки из основной камеры, отдельной камеры для зума в смартфонах до 20 тысяч нет), тем ощутимо качественнее отрабатывает приложение камеры с алгоритмами Google. Поэтому в определённый момент я вообще забросил съёмку в стандартном приложении — я-то хочу вам показать, как смартфон способен снимать, раз уж вы сюда пришли ради его камеры.
И да, эти фотки и видео (особенно видео — его качество даже с GCam остаётся бюджетными 1080p) — всё это не отвал башки на фоне каких-нибудь Google Pixel 8 или моего же личного OnePlus 11, но покажите мне смартфон за 14 тысяч рублей, который снимает качественнее?
Плюсы, минусы, нюансы
Хорошее
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Камера. Повторяться не буду, и так огромное количество букв в статье о ней расписано. Фронталка, кстати, тоже нормальная, но не шедевр — если позади вас горы в снегу, а вы в чёрной куртке, заHDRить горы она толком не сможет.
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Корпус и всё с ним связанное. Матовый с «шлифовкой» и глянцевой вставкой двух камер (вторая декоративная и якобы отвечает за размытие фона, но если её заклеить, качество размытия не изменится). Да, похож на Huawei Nova определённых поколений, ну и ладно — спасибо что не срисованный с iPhone смартфон, как иногда сегодня поступают китайцы. При этом разъём рамки вокруг дисплея минимальные, 3.5 мм для проводных наушников на месте, а слот для 2x SIM и 1x microSD полноценный тройной: памяти можно навалить — мама не горюй. Либо сэкономить на покупке самого смартфона, если вы не любитель игр, и взять 128 ГБ — а потом докупить microSD 128 или 256 ГБ и на неё писать фото/видео, кэш Telegram и Яндекс Музыки и вот это всё.
Ещё у смартфона есть сертификация IP54 (пылезащита, защита от брызг). Realme этим гордятся, но, по большому счёту, все бюджетные Realme, хоть и не «водоплавающие», но с огромным запасом прочности — вот тут можете посмотреть, как мы били и топили два более дешёвых смартфона C-серии. Ушатать их реально, но нужно прям прилагать усилия.
И отдельно Realme хвастаются отсутствием пластиковой вставки между экраном и корпусом смартфона. То есть дисплей «влитой» в корпусе — так получается компактнее и по внешности смартфон становится похожим на модели среднего класса, которые настолько же плотно скомпонованы.
- Стереодинамики. Первый Realme C-серии, в котором звук из корпуса играет с двух сторон — до этого такое полагалось только номерной (Realme 9, Realme 10, Realme 11) серии. Басов, разумеется, нет, но и не пискляво. При этом достаточно громко, а в настройках можно подкрутить больше объёма (для фильмов, да и для музыки из динамиков) или больше точности (чтобы расслышать, что бабушка гундит в голосовом сообщении WhatsApp). По звуку в наушниках потом проверю отдельно — не брал в командировку приличные наушники. Но если что, aptX HD и LDAC поддерживаются — Qualcomm же!
- Комплектация. Всё необходимое в наличии: 8 ГБ оперативной памяти даже в варианте с 128 ГБ (не будем показывать пальцем на убогие 6 ГБ в младших версиях Samsung A24 и Xiaomi Redmi Note 12 4G). Плёнка уже наклеена на экран, чехол-бампер есть, зарядник 33 Вт есть.
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Процессор очень экономичный. Конструктивно он похож на Kirin 710 из бюджетных Huawei: те же 4 мощных ядра A73 и 4 экономичных A53. Но! Уже на современных 6 нм техпроцесса место хуавеевских 12 нм. То есть нагревается меньше, потребляет радикально меньше, под нагрузкой в играх оказывается радикально экономичнее соседних с ним по мощности Helio G96 и др. Ну и, в отличие от Kirin, графика тут на 20% мощнее.
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Дисплей без мерцания и очень яркий. Да, это IPS, но это один из самых ярких и качественных IPS не только среди бюджетных смартфонов, но и всех остальных. Realme обещают до 800 кд/м2 яркости. Сомневаюсь, что будет прям 800, но то, что в авто-режиме выжимает где-то 600 — факт. OnePlus Nord N30 SE, Oppo A59, Infinix Note 30, Xiaomi Redmi Note 12R и остальные IPS-смартфоны по яркости дисплея курят в сторонке.
- Мини-капсула - это такой островок Dynamic Island (известный по iPhone 14 Pro и 15), но на Realme. С одной стороны, баловство, с другой — иногда удобно, когда видишь уведомление без необходимости сдвигать сверху вниз шторку уведомлений. Или смотришь название песни тоже без подглядывания в шторку.
Плохое
- За такие бабки хотелось бы OLED. Это, по сути, главный недостаток смартфона. У IPS есть свои плюсы, конечно — мерцает меньше (если вы к этому восприимчивы), потребляет одинаковое количество энергии и при белой, и при чёрной теме смартфона (OLED супер-экономичен на чёрных фонах, но прожорливее на белых). И всё же по яркости и читаемости в солнечную погоду OLED рулит из-за заведомо лучшей контрастности.
Я понимаю, что чудес не бывает и смартфон строился, по сути, на сдачу от камеры. Но с OLED докапываться было бы почти не к чему.
- Скорость работы — всего лишь «более-менее". То есть не подвисает никогда даже на одну полноценную секунду, но периодически анимации разворачивания/сворачивания приложений подёргиваются. Работает быстрее, чем смартфоны на Helio G85/G88 или Unisoc T612/616/618, но смартфоны на Helio G96/G99 объективно более проворные. Ну и троттлинг, несмотря на не склонный к нагреву процессор, присутствует. В общем, для более-менее нормальной работы в играх берите смартфоны на Snapdragon 695 или Helio G99 хотя бы — здесь они тоже будут работать, но периодически «икать».
- В Google Camera работает (и хорошо работает!) съёмка фото и видео на тыльную камеру (в том числе с зумом), но почему-то не работает съёмка на фронтальную камеру, а в режиме портрета автоматика вам раздвоит морду лица. Наверное, энтузиасты потом всё доработают, но пока лично я попеременно пользуюсь двумя приложениями камеры: GCam, когда нужно красиво сфотографировать на основную камеру, и стандартное приложение «Камера», когда нужна фронталка или фото с размытием фона.
Как у всех
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Зарядка мощностью 33 Вт. Обычно столько в смартфонах до 20 тысяч и бывает, но это не предел — вон, есть Infinix Note 30 Pro с такой же физически камерой (снимает, правда, немного хуже) и с 68 Вт зарядкой.
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Автономность — обычная. В видео разряжается быстрее, чем смартфоны с OLED-дисплеями, в играх работает дольше, чем смартфоны с OLED-дисплеями. В светлой теме (или если вы любите читать чёрные буквы на белом фоне) работает дольше, чем смартфоны с OLED-дисплеями. В среднем — обычная автономность для смартфона с 5000 мАч, но мы потом проведём замеры в обзоре при случае.
Вывод
Это, конечно, не «Google Pixel 8 для бедных» и не уровень iPhone 15, но если у меня будут спрашивать «у меня минимум-минимум денег, хочу нормальное качество фото» — это оно. За 13−15 тысяч в Ozon Global и AliExpress более качественных по камере вариантов нет.
Если нужен OLED — можете добавлять деньги и брать Xiaomi Redmi Note 12S (16−18 тысяч, цены прыгают постоянно), тоже вполне вариант.
И, чему я отдельно рад — наконец-то в Realme C-серии появился выделяющийся в одной из характеристик (в данном случае — качеством камеры) смартфон среди винегрета моделей, в которых просто тасуют процессоры, мощности зарядок и другие среднестатистические характеристики бюджетных мобильников. Заслуга Realme в этом достижении, конечно, не стопроцентная — вам всё же придётся установить .apk Google Камеры. Но не забывайте, что смартфон с физически нормальным качеством камеры + хорошие алгоритмы всегда будет лучше, чем смартфон с плохой камерой и хорошими алгоритмами.