Смартфон среднего класса с лучшей камерой в 2024 г.: Realme 12 Pro+ против Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Во-вторых, официальная презентация Realme 12 Pro+ состоится 29 января 2024 г., до тех пор болтать о смартфоне подробно мы не можем. Но самое главное об этом смартфоне вы узнаете прямо сейчас.

Немного о характеристиках

Итак, у нас тут забавная ситуация: с одной стороны, Realme с цифрой 12 конкурирует с Redmi Note с цифрой 13. Ничего «такого», просто интересный факт.

Realme 12 Pro+ Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Основной модуль 50 Мп, Sony IMX890, 1/1,56'', оптическая стабилизация 200 Мп, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4'', оптическая стабилизация Сверхширокоугольник 8 Мп, Sony IMX355, 1/4'' 8 Мп, Sony IMX355, 1/4'' Телеобъектив Оптический зум 3х, 64 Мп, Omnivision OV64B, 1/2'' Нет Дополнительно Нет "Макро" 2 Мп, Omnivision OV02B, 1/5''

В своё время второй по счёту Xbox получил название «Xbox 360» только чтобы тоже иметь цифру 3 в названии (иначе бы вышел Xbox 2), как и ближайший конкурент — PlayStation 3. Это запустило череду идиотских названий консолей Xbox, которая продолжается и по сей день, тогда как японский производитель просто ставит цифру, ну и добавляет «Pro» в названии улучшенной модели.

И если цифры в названии действительно ничего не значат, то с характеристиками всё сложнее. И тут самое интересное уже то, что основная камера Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — Samsung ISOCELL HP3 — стояла в Realme 11 Pro+, т. е. смартфоне Рилми прошлого поколения.

Тогда Realme уверяли, что разрешения 200 Мп хватит для зума 4х, но теперь передумали и поставили настоящий оптический зум 3х с сенсором Omnivision OV64B, тогда как Xiaomi остались привержены старой идее.