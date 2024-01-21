Ваши ожидания от Galaxy S24 — это ваши проблемы

Мы стали более лучше фотографировать с зумом

Как же меня заколебали приторные докладчики на презентациях, втирающие нам про ИИ! При том, что искусственным интеллектом они называют примитивные шаблоны нейросетей, слегка упрощающие рутину в компьютерной технике. Open AI, Google, Microsoft, Intel и AMD (эти даже «ИИ-процессоры» для ноутбуков якобы выпустили), теперь вот и Samsung тоже.

А знаете, для чего это делается? А здесь как в политике: чтобы отвлечь народ от подорожавших кредитов из-за поднятия ключевой ставки, вбрасываем «великую драму» о вечеринке голых звёзд, и нормально — все заняты их обсуждением, от пенсионерок у подъездов в WhatsApp до депутатов, орущих с трибун про то, как бы они линчевали этих певцов и актёров.

Вот и Samsung много рассказывает про искусственный интеллект, который якобы должен прикрыть… удалённую из смартфона камеру с 10x оптическим (без потери качества, напомню), зумом. Теперь вместо камеры под 10x зум используется камера 5x + алгоритмы ИИ, конечно же. Которые якобы должны мыльную картинку от гибридного зума выправить в такую же, какой бы она была, если бы фото было бы снято с помощью… законов физики, блин! С помощью сенсора и «стекла увеличительного», грубо говоря. И если в фото это худо-бедно достижимо (Google Pixel 8 Pro, опять же, доказал), да и то — на ночных фото ИИ лажает и фото либо рыхлые, либо мыльные. То вот в то, что хвалёный ИИ будет рихтовать и реставрировать не то, что 4K, а даже 1080p-видео, снятое на зум 10x (допустим, кому-нибудь морду бьют на противоположной стороне улицы, и подходить ближе у вас нет желания, а зафиксировать правонарушение — есть), верится с трудом.

Но Самсунг настаивает, что «алгоритмы все сделают сами и больше нет причины ставить такую серьезную оптику».

Ну ладно. Наверное, если убрали одну «лишнюю» камеру, то смартфон сделали дешевле? Хе-хе, не дождётесь. Но об этом — в конце статьи. А пока я вам напомню, что…

Galaxy Unpacked 2024 — о том, как Samsung Galaxy пытается стать Google Pixel

Презентация началась не с анонса новых устройств. Скорее, со стендапа главы мобильного подразделения Samsung. Тут был и отрезок с обещанием новой эпохи в истории смартфонов, и много рассказов о том, что появление нового смартфона в старом корпусе — это хорошо. И о том, что искусственный интеллект — такой интеллект. Хоть и искусственный. Короче, создавалось ощущение, что смотришь презентацию не Самсунга, а Google Pixel 8 на каком-нибудь Google I/O! Ведь Гугл-то именно так и поступает: для него смартфоны — одни из многих «игрушек», а алгоритмы так называемого ИИ (для поиска, рекламы, слежки за вами, впаривания фигни в рекомендациях YouTube) — более важная материя.

В итоге, когда я начал осознавать, что это «закос под презентацию Google», на сцену вышел… правильно, представитель Google. Чтобы закрепить похожесть. И он 10 минут рассказывал о чём? Правильно, о программных фишках, которые уже успели показать в прошлом году! Например, о нейросетевом пакете Gemini, который пытается выдумывать текст за пользователя чуть ли не везде. Пример на фотографии ниже.