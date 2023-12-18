Легендарные A4Tech Bloody выпустили Bluetooth-колонку. Как она в сравнении с конкурентами?

Колонка поставляется в чёрном и красном вариантах и, на мой взгляд, этого крайне мало. Во-первых, явно напрашиваются синие тона, а также болотно-зелёные — может быть, даже цвета хаки. Опять же, колонка, в зависимости от вашего настроения (как говорится, красота в глазах смотрящего) может выглядеть либо брутально (особенно в цвете хаки, если бы такая была), либо стильно-модно-молодёжно. Сюда бы и ярко-оранжевый пошёл.

Жаль, подсветки и какой-то другой «цветомузыки» здесь не предусмотрено.

Вообще, я долго думал, что же мне так напоминает внешность A4Tech Bloody S6 Tube, пока не стал гуглить конкурентов для этого обзора. Ну конечно же! JBL Flip 5 — дизайн почти один-в-один, разве что у JBL немного другая кнопка питания, и на «панели управления» на одну кнопку больше. Ну и логотип другой, разумеется. Кстати, у JBL колонка цвета хаки имеется, да и оранжевая тоже.

Функции и звук

Честно говоря, при цене в 9 тысяч рублей я ожидал от Bluetooth-колонки чуть больше функций, чем может предложить A4Tech Bloody S6 Tube. Возможно, она надёжная как швейцарский нож, но напомню, что швейцарские ножи ценятся далеко не только за надёжность, но и за многофункциональность.

В общем, что у нас тут? Беспроводная аудиосистема с двумя динамиками, но это не стерео. На самом деле, Bloody S6 Tube — моно-колонка, а два динамика отвечают за разный диапазон частот. У высокочастотного динамика мощность 10 Вт, а у сабвуфера — 25 Вт. Общая мощность получается аж 35 Вт. Стерео из Bloody S6 Tube можно сделать, только если купить две такие колонки — они умеют работать как стереопара.